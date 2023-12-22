В Ташкентском областном суде 22 декабря была рассмотрена апелляционная жалоба мужчины, приговорённого к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки в 2019 году в Кибрае. Об этом проекту против насилия Nemolchil.uz сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Напомним, в апреле этого года проект Nemolchi.uz опубликовал историю девушки, которая рассказала о том, что в 2019 году её изнасиловал сосед. Семья пострадавшей неоднократно подавала заявление в правоохранительные органы, однако уголовное дело возбудили только 4 апреля нынешнего года.

В августе дело было передано в суд. 18 октября Бостанлыкский районный суд по уголовным делам признал бывшего сотрудника Национальной гвардии Ш. Ш. (1993 года рождения) виновным в изнасиловании и приговорил к 15 годам лишения свободы.

8 ноября мужчина подал апелляционную жалобу в вышестоящий суд для пересмотра приговора суда первой инстанции. Апелляционная инстанция Ташкентского областного суда оставила приговора в отношении Ш. Ш. без изменений.