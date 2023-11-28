Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша Кыргызстана на заседании 28 ноября одобрил в первом чтении законопроект об изменении государственного флага страны. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского парламента.

Инициаторами законопроекта выступают спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Они предлагают изменить форму лучей на флаге — из волнообразных на «чётко напоминающие лучи солнца».

По их мнению, сейчас якобы «возникает дилемма в зрительном восприятии» лучей солнца с тундуком (конструкция сферической формы, венчает кыргызскую юрту — ред.) посередине на флаге. Из-за этого, говорят депутаты, возникают разные интерпретации флага: либо цветок подсолнуха, либо оборка юрты.

Вариант флага, предлагаемый депутатами. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша Кыргызстана.

Депутат Дастан Джумабеков, в свою очередь, предложил провести референдум по вопросу изменения флага и назвал «несостоятельными» доводы авторов идеи. «Если мы опираемся на физику или геометрию, есть доказательства, что лучи солнца выглядят такими, как изображаете вы в своём варианте?», — спросил он (цитата по Радио «Азаттык»).

В ответ на это Улан Примов заявил, что в 1991 году флаг утверждал парламент, а не участники референдума.

Инициатива об изменении флага Кыргызстана была выдвинута в конце октября и стала одной центральных тем, как в обществе, так и среди политиков, отмечает «Азаттык». Идею поддержал президент страны Садыр Жапаров и глава Государственного комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

«До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен…, — говорил тогда Жапаров. — Исправленный вариант действительно похож на лучи солнца. Если, даст бог, этот вариант пройдёт, то отныне мы не будем зависимыми».

Теперь депутаты рассмотрят проект закона на парламентской сессии, отмечает «Медиазона». Если документ примут в трёх чтениях, его подпишет президент, после чего закон вступит в силу.