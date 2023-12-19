ГУВД Ташкента опубликовало рекомендации для жителей столицы, которые планируют посетить концерт исполнителей Hammali & Navai 20 декабря в комплексе Humo Arena.

В ведомстве отметили, что прийти лучше минимум за час до начала концерта, чтобы «избежать пробок».

В связи с вероятностью выявления поддельных электронных билетов в ГУВД порекомендовали обменять их на бумажные в кассах комплекса Humo Arena.

Вход в комплекс Humo Arena по секторам будет осуществляться следующим образом:

сидящие в секторах В, С пройдут через вход №1;

сидящие в секторах С, D — через вход №2;

сидящие в секторах А, D — через вход №3;

сидящие в секторах В, A — через вход №4.

Напомним, 25 ноября перед началом концерта казахстанского певца Jah Khalib в комплексе Humo Arena в Ташкенте произошла давка у входа в фан-зону.

В компании iTicket.uz сообщили, что столпотворение случилось произошло из-за того, что многие предъявляли поддельные билеты, купленные на сторонних сайтах или у перекупщиков.

Вследствие ситуации, сложившейся у комплекса Humo Arena во время концерта, был освобождён от должности начальник управления Нацгвардии по Ташкенту Атамурад Ахмедов.