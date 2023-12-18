Новые тарифы на оплату услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО) установлены ещё в двух областях Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В Бухарской области ежемесячная плата составляет:

в городах 5000 сумов на человека,

в районах — 4000 сумов.

Для юридических лиц — 186 тысяч сумов за тонну (без НДС) в городах, 160 тысяч сумов в районах, а также 83 тысяч сумов за кубометр (без НДС) в городах и 71 тысяч сумов в районах.

В Наманганской области ежемесячный размер оплаты установлен в размере 5000 сумов для жителей и 50 тысяч сумов за кубометр (без НДС) для юридических лиц.

Ранее мы сообщали об установлении новых тарифов за вывоз мусора в Ташкенте, Ташкентской, Ферганской, Андижанской, Самаркандской областях и Самарканде.