Единые тарифы на оплату услуг, оказываемых населению, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО) установлены в ряде регионов по инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Основными факторами, которые непосредственно влияли на тарифы по вывозу ТБО, стали:

рост заработной платы в 1,5 раза;

увеличение в 2 раза стоимости автомобильного топлива, смазочных материалов и запасных частей, а также коммунальных услуг, включая электроэнергию, питьевую воду и канализацию;

увеличение в 4 раза цены на сжатый природный газ;

рост в 1,5 раза цены на бензин;

увеличение в 2 раза тарифов на дизельное топливо.

«Единые тарифы оказываемых населению услуг по сбору и вывозу ТБО в Узбекистане не пересматривались последние 2−4 года. Это негативно сказалось на финансовом положении санитарно-очистительных предприятий и привело к резкому снижению их рентабельности к концу 2022 года», — отмечается в сообщении министерства.





Согласно новому тарифу, ежемесячный тариф на сбор и вывоз мусора составит:

в 22 городах и районах Ташкентской области для физических лиц 4400 сумов, для юридических лиц — 61 000 (68 320 с НДС);

в Самарканде и Самаркандском районе — 5000 сумов для физических и 90 000 сумов для юридических лиц (с учётом НДС). В других районах области ежемесячная сумма на 1 человека — 4 129 сумов для физических и 59 693 сумов для юридических лиц (с учётом НДС);

в городах Ферганской области за 1 человека — 5 000 сумов для физических лиц и 48 000 сумов для юридических лиц (53 760 с учётом НДС), а также в районах — 4 000 сумов для физических и 48 000 сумов для юридических лиц (53 760 с НДС);

в 16 городах и районах Андижанской области — 3500 сумов в месяц для физических лиц и 47 500 сумов (с учётом НДС) для юридических лиц.

В других регионах страны тарифы пока не установлены.