Впервые команда по велоспорту из Узбекистана Tashkent City Women Professional Cycling Team будет участвовать во всех женских велогонках World Tour-календаря 2024 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта.

Международный союз велосипедистов (UCI) 12 декабря объявил названия 15 команд высшего дивизиона Мирового тура (Pro Teams), завоевавших лицензии для выступления в World Tour.

В качестве двух лучших женских континентальных команд UCI, включённых в женский мировой рейтинг UCI 2023 года и подлежащих регистрации, были выбраны Tashkent City Women Professional Cycling Team и Cofidis из Франции.

Tashkent City Women Professional Cycling Team по итогам сезона 2023 года оказалась в 20-ке сильнейших Pro мировых команд по рейтингу UCI, в результате чего получила допуск на соревнования высшего дивизиона мирового тура.

В сезоне 2024 года команда выступит на гонках Tour de France, Femmes vec zwift, Tour de l’avenir, Giro d’Italia, Strade Bianche, La Vuelta Ciclista a España.