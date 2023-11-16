В 12-й пакет европейских санкций против России могут попасть более 30 компаний, в том числе из Узбекистана, Казахстана и Сингапура, а также несколько российских машиностроительных организаций. Страны-члены Евросоюза обсудят санкции на этой неделе. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным агентства, ЕС предложил запретить экспорт в Россию станков и деталей к ним, которые могут использоваться для производства оружия. В санкционный пакет также входят запрет на поставки российских алмазов и дополнительные ограничения в отношении потолка цен на российскую нефть (в декабре прошлого года западные страны установили его на уровне 60 долларов за баррель).

Предложения включают в себя запрет на поставку в Россию химической продукции, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе для беспилотников. Страны обсудят ограничения на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигелайзена (железно-марганцевого сплава), медной проволоки, алюминиевой проволоки, фольги, труб и патрубков.

Запрет на импорт алмазов может вступить в силу с 1 января, параллельно планируется поэтапно вводить косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Главы МИД стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) на прошлой неделе не смогли согласовать ограничения в отношении российских алмазов, указывает Bloomberg.

В проекте пакета санкций также предусматривается запрет россиянам занимать должности в европейских компаниях, которые предоставляют кошельки, счета и услуги по хранению криптоактивов, введение требования для компаний в Европе, принадлежащих или контролируемых россиянами или российскими юридическими лицами, о запросе разрешения на перевод средств из ЕС и другие.

К экспортёрам могут внедрить требование включать в свои контракты положения, запрещающие реэкспорт из России определённых товаров.