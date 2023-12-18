На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области 18 декабря назначены новый хоким Намангана и заместители хокима региона. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.

Хокимом Намангана стал Анваржон Хожаханович Отаходжаев.

Он родился в 1972 году в Намангане. В 1994 и 2002 годах окончил Наманганский инженерно-экономический институт, в 2011 — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

В 1998—2019 годах занимал различные руководящие должности в Управлениях экономики и статистики Наманганской области, Наманганском региональном управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана и в других госструктурах.

До назначения с 2019 года работал хокимом Чартакского района Наманганской области.

На этом посту он сменил Гофуржона Орибжановича Джамалова, который на этой же сессии был назначен заместителем хокима Наманганской области по строительству, коммуникациям, коммунальному хозяйству, экологии и вопросам озеленения.

Гофуржон Джамалов родился в 1974 году в Намангане. В 1997 году окончил Наманганский индустриально-технологический институт, в 2006 году — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

В 2020—2021 годах занимал должность замхокима Ташкента — начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания. С 2021 года был хокимом Намангана.

Заместителем хокима Наманганской области по связям с общественными и религиозными организациями был назначен Жамшед Мухторович Хатамов.

Жамшед Мухторов родился в 1978 году в Риштанском районе Ферганской области. В 1999 году окончил Ферганский государственный университет.