Власти Японии расширили санкции против России, в перечень ограничений в том числе включены компании из Узбекистана.

В список персональных санкций Японии вошли 35 физических лиц. Под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.

В частности, ограничения введены против Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia. Летом в отношении этих компаний санкции ввёл Евросоюз.

Согласно данным ЕГРПО Узбекистана, Alfa Beta Creative была зарегистрирована в Ташкенте 6 июня 2022 года с уставным капиталом в 2 млн сумов, учредителем указана Светлана Каримовна Хайдари. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием.

GFK Logistic Asia создана 28 марта 2018 года, уставной капитал составляет 200 млн сумов. Предоставляет услуги в области сухопутного транспорта. Учредители — Альберт Абдусаматович Шукуров и GFK Logistic Asia.

США вводили санкции против этих узбекистанских компаний в апреле. По данным американского Министерства торговли США, они пытались в обход санкций закупать американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности. К ограничениям в июне присоединился Евросоюз.

Токио с 1 января также введёт запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснётся несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.