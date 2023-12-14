Международный аэропорт Самарканда 12 декабря опубликовал сообщение об ограничении доступа в терминал для встречающих и провожающих, но через некоторое время сообщение было удалено.

В сообщении отмечалось, что ограничения вводятся в связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане и за рубежом.

На запрос «Гезаты.uz» в Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили, что информация не соответствует действительности.

«Эпидемиологических ограничений нет. Представители аэропорта признали, что информация была ошибочной, и удалили объявление», — сообщила пресс-секретарь комитета Мафтуна Саидова.

Представители компании Air Marakanda, управляющей аэропортом, подтвердили, что доступ в терминал по-прежнему открыт для встречающих и провожающих.

Накануне Санэпидкомитет сообщил, что в Узбекистане выявляются случаи заболевания штаммом гриппа H3N2, известного как гонконгский грипп. С начала года также зарегистрировано 4 случая «свиного гриппа». При этом, согласно статистике комитета, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ среди населения снизилась на 25,5%.

Отметим, что аэропорт Самарканда остаётся единственным в Узбекистане, не имеющим заборов и куда можно свободно войти, чтобы проводить или встретить пассажиров. К зданию терминала также можно подъехать на автомобиле — это тоже невозможно во всех остальных аэропортах.