Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев 18 сентября вечером выступили на брифинге в Байсунском районе Сурхандарьинской области, где рассказали об аварии на скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25).

Напомним, 1 сентября во время буровых работ на 604-й скважине месторождения произошла утечка сероводорода. Местные жители были эвакуированы. Работы по ликвидации аварии продолжались две недели. 15 сентября утечка была остановлена. Однако спустя два дня утечка возобновилась, погибли 4 человека и 11 пострадали.

О «сложности» месторождения

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов начал выступление с истории и характеристик «сложного» газового месторождения, которое находится в предгорной местности. Абсолютная высота рельефа составляет 1000 метров над уровнем моря.

Месторождение, которое носило название «Гаджак», впервые было обнаружено геологами в 1933 году. В 1941 году здесь была пробурена первая разведочная скважина. В 1974 году при испытании 5-й скважины были получены промышленные притоки газа, в результате объект был включён в категорию месторождений.

По предварительным расчётам, запасы газа на месторождении оценивались в 40 млрд кубометров. В 2006—2008 годах нефтегазовая компания из Малайзии Petronas в рамках совместного исследования с «Узбекнефтегазом» провела 3D сейсмическую разведку на площади Гаджак и испытала одну скважину.

Прямые инвестиции компании в проект составили 102 млн долларов. Однако в связи с «геополитическими событиями» и изменением инвестиционной политики компании, а также сложности разработки месторождения компания вышла из проекта, сказал Журабек Мирзамахмудов.

Министр заявил, что СМИ «неверно интерпретируют» ситуацию, говоря об утечке сероводорода. По его словам, речь идёт об утечке природного газа с высоким содержанием в составе сульфида водорода (7%) и углекислого газа (12%), в связи с чем в рамках проекта строится завод по очистке газа и отделения от него углекислого газа.

По данным Минэнерго, месторождение «М-25» по геологическому строению относится к категории «с очень сложными горно-геологическими условиями» и «с трудноизвлекаемыми запасами».

Первоначальные запасы, подтверждённые в газоперерабатывающем комплексе, оцениваются в 108,6 млрд кубометрров. При этом за период добычи (30 лет) ожидается добыча накопленного газа в 81,2 млрд кубометров, а коэффициент извлечения должен составить 0,77.

Азизбек Назаров. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.



Азизбек Назаров, советник председателя компании Eriell Бахтиёра Фазылова, отметил, что во время дополнительной геологоразведки были выявлены запасы ещё 60 млрд кубометров, то есть суммарные запасы оцениваются в 170 млрд кубометров газа. «Это самое крупное нетронутое и неиспользованное месторождение газа в Узбекистане», — сказал он.

Газ состоит в том числе из сероводорода (до 7%) и угекислого газа (до 12%). На месторождении аномально высокое пластовое давление (65 МПа), температура по разрезу — до 150 градусов Цельсия.

Для сравнения: на месторождениях в Мубареке содержание сероводорода составляет до 3,8%, углекислого газа — до 4,61%, в районе Устюрт — 0% и до 1,31%, в районе Шуртан — 0,07% и 9%, в районе Газли — 0,72% и до 3,1% соответственно.

«Это говорит о том, что на территории Узбекистана таких сложных месторождений почти нет. Конечно, всё это было учтено. На сегодняшний день пробурено свыше 20 скважин с применением самых современных технологических решений и самого современного технологического оборудования», — сказал министр энергетики.

Эти условия требуют применения специального оборудования, материалов, химических реагентов и технологий, обеспечивающих стойкость к высокому давлению, температуре и воздействию сероводорода. Также необходимы буровые растворы высокой плотности (до 2,3 г/куб. см), чтобы справляться с «углеводородной агрессией». Для управления буровыми растворами требуется особый подход, учитывая сложную геомеханику месторождения.

Кроме того, условия пластов, термобарические условия и наличие углекислого газа и сероводорода в пластовом флюиде требуют использования дорогостоящего оборудования и материалов из коррозионно-стойких CRA-сплавов (никель-хром-молибден), способных работать в агрессивных кислых средах при высоких температурах и давлении. Это подтвердили международные технические консультанты проекта (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и другие), отметили в пресс-службе Минэнерго.

При испытаниях скважин также наблюдалось отложение серы в насосно-компрессорных трубах (НКТ), для устранения которого необходимо вводить химические реагенты, способные растворять серные пробки.

Для справки: расчёты показывают, что при содержании сероводорода в газе 0,7 г/куб. м в скважине с дневной добычей 283 тысячи кубометров газа на стенках труб осаждается около 20 кг серы в день. Оператор провёл опытно-промышленные работы, тестируя различные реагенты, и, изучив мировой опыт, выбрал раствор Atren B-solv, произведённый российской компанией «Миррико», для устранения серных пробок.

В проекте разработки месторождения предусмотрены меры борьбы с отложениями серы в стволе скважины, включая их механическое или химическое удаление, что может привести к дополнительным вынужденным простоям скважин на 30 дней в год. С учётом других операций общий простой скважин может составить до 55 дней в год.

С 2017 года оператором месторождения «25 лет Независимости» и инвестиционного блока «Независимость Узбекистана» выступает компания Surhan Gas Chemical Operating Company, осуществляющая нефтегазовые операции в рамках соглашения о разделе продукции.

В рамках геологоразведочных работ на площади 160 кв. км проведены 3D, а на 492 погонных км — 2D сейсмические исследования.

Всего пробурены 24 скважины и испытаны 10 скважин.

«Стоимость 24 скважин на сегодняшний день — 1,5 млрд долларов. Строится крупный газоперерабатывающий завод с переработкой 5 млрд кубометров газа в год. Даст Бог, кому этот газ будет отдаваться? Родине, нашему народу, Сурхандарье», — сказал советник главы Eriell Азизбек Назаров.

На данный момент к проекту привлечено более 4270 строителей и 517 единиц строительной техники.

Почему не предоставлялась информация о ситуации





Журабек Мирзамахмудов рассказал, почему информация о происшествии за более чем две недели практически не предоставлялась. По его словам, после аварии 1 сентября был разработан план работ.

«Во время работ по мере возможности специалистам не нужно мешать, задавать неприятные вопросы и отвлекать их… Для оценки разработанного плана мы даже привлекли зарубежных специалистов из Halliburton, Schlumberger и „Газпромнефти“, у которой большой опыт со сложными скважинами… Они подтвердили правильность плана, и на этой основе велась работа», — сказал глава Минэнерго.

15 сентября специалисты устранили утечку, а затем работа была продолжена «по технологическому режиму».

«Во время продолжения работы, к сожалению, в другом, неожиданном месте произошла аварийная… утечка газа с очень высоким давлением, которая повредила технологическое оборудование, и 17 сентября произошла аварийная ситуация. Специалисты приняли необходимые меры, всё ведётся на основе плана с полным обеспечением безопасности», — заявил он.

Министр отметил, что четыре работника буровой компании погибли «из-за высокого давления и других факторов». Он выразил соболезнования семьям погибших.

«В соответствии с законодательством и дополнительно со стороны подрядной организации будет оказана вся практическая помощь. У них есть дети. У двоих было по четверо детей, у одного — трое детей. Они получили гарантию, что компания возьмёт этих детей под свою опеку, воспитает их, обучит, поможет встать на ноги. Жизни нельзя вернуть, но нужно понимать, что это технологический процесс, внештатная ситуация. По этому [факту] будут проведены изучения», — заверил он.





Азизбек Назаров уточнил, что из-за «аномально высокого пластового давления» сероводород «съел металл», после чего произошёл выброс. «Выброс затем был остановлен. Можно сказать, что этот выброс — чисто геологическая проблема», — сказал специалист.

По его словам, повторная авария произошла из-за пакера (уплотнителя) — устройства, предназначенного для разобщения двух зон ствола скважины и изоляции внутреннего пространства эксплуатационной колонны от воздействия скважинной среды.

«Наше пакерное хозяйство дало небольшой пропуск. Тут маленький технологический процесс. Сероводород съел его, а давление немного разрушило. Поэтому из затрубного пространства сейчас выходит немного газа. Мы подожгли газ, поэтому можно сказать, что для экологии нет негативного влияния», — пояснил представитель буровой компании.

Министр энергетики заявил, что на данный момент основной задачей комиссии является устранение повторной аварии и выяснение причин происшествия, чтобы в будущем избежать таких ЧП.

Во время брифинга журналисты не задавали вопросы.

«Газета.uz» подробно писала о происшествии, ситуации в районе ЧП, его возможных причинах, а также о проекте и компаниях, занимающихся его реализацией.