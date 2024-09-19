17 и 18 сентября по всему Ливану произошла серия одновременных взрывов — сначала пейджеров, а на другой день — раций, которыми пользовались члены «Хезболла». В результате погибли не менее 30 человек, более 3000 получили травмы разной степени тяжести. Группировка возложила ответственность за атаку на Израиль. Израиль свою причастность не подтвердил, но и не опроверг.

The New York Times поговорила с 12 нынешними и бывшими сотрудниками Министерства обороны и разведки Израиля, которые утверждают, что за атакой стоит израильская сторона. Они описали операцию как «сложную и длительную».

«Хезболла» была давно уязвима к атакам Израиля с использованием сложных технологий, пишет газета. В последние годы израильской разведке удалось убить нескольких высокопоставленных командиров группировки. В феврале 2024 года лидер движения Хасан Насралла, годами настаивавший на переходе на пейджеры для связи, призвал членов «Хезболлы» избавиться от телефонов — «закопать» их или «убрать в железный ящик». Израиль в этом «увидел возможность», говорится в материале.

Ещё до того, как «Хезболла» полностью перешла на пейджеры, израильская разведка создала в Венгрии подставную компанию B.A.C Consulting, которая выдавала себя за международного производителя пейджеров. По словам источников издания, были созданы по крайней мере ещё две подставные компании для прикрытия. B.A.C Consulting брала и обычных клиентов, для которых она производила обычные пейджеры. Но единственным клиентом, который «действительно имел значение», была «Хезболла», пишет NYT.

Собеседники издания в израильской разведке утверждают, что пейджеры для группировки готовились отдельно и содержали батареи со взрывчатым веществом PETN. Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но после заявлений Насраллы об опасности мобильных телефонов их производство быстро увеличили.

Опасения Насраллы по поводу телефонов были вызваны сообщениями о новых шпионских программах Израиля, которые позволяли удалённо взламывать устройства и активировать микрофоны и камеры. Лидер «Хезболлы» не только запретил приносить мобильные телефоны на встречи боевиков, но и приказал им всегда носить с собой пейджеры, пишет NYT.

Для «Хезболлы», как отмечает издание, пейджеры стали оборонительной мерой, но в израильской разведке их называли «кнопками», которые «можно было нажать в подходящее время».

17 октября руководство Израиля дало приказ активировать пейджеры. Чтобы взорвать устройства, израильская разведка включила пейджеры и отправила на них сообщение на арабском языке, которые выглядели так, будто исходили от высшего руководства «Хизбаллы». Через несколько секунд Ливан «погрузился в хаос», говорится в материале.