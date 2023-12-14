Ущерб авиакомпании Uzbekistan Airways из-за вынужденной посадки в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) составил 22,2 тысячи долларов, сообщила пресс-служба Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.

11 декабря самолёт Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира.

По данным департамента, уроженец Самаркандской области (1991 года рождения) выпил около 1 литра алкоголя, после чего нарушил общественный порядок на борту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса Узбекистана.