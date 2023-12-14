Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов вручил сотрудникам регионального отделения «Узсувтаъминот» 4 млн сумов наличными. Видео с раздачей денег опубликовано в его Telegram-канале.

На записи видно, как рабочие организации питьевого водоснабжения ремонтируют одну из улиц. Пока с ними беседовал хоким области, сотрудники хокимията раздавали работникам деньги.

Шухрат Абдурахманов при разговоре с кем-то за кадром о покупке одежды для рабочих говорит: «Я куплю столько, сколько нужно, пусть ходят в тепле». Затем он благодарит работников.





Представитель пресс-службы областной администрации Муслимбек Иброхимов сказал «Дарё», что деньги предоставлены спонсорами.

«Рабочие трудятся на морозе днём и ночью. Это просто денежное вознаграждение. Это не связано с их зарплатой, эти деньги не будут вычитываться из ежемесячной зарплаты», — сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията.

Помимо денежного поощрения, Шухрат Абдурахманов поручил руководителям обеспечить рабочих необходимым оборудованием и специальной одеждой. Он также сообщил, что перед новогодними праздниками «водникам» будет оказана дополнительная помощь и внимание, заявил представитель хокимията.

По 4 млн сумов получили 16 рабочих (всего 64 млн сумов).

Хоким Андижанской области в августе заявил, что окажет финансовую поддержку частному футбольному клубу «Андижан». После победы над «Олимпиком» в матче 17-го тура чемпионата Узбекистана он также пообещал футболисту Рубину Хебаю автомобиль, а остальным игрокам — смартфоны iPhone 14.