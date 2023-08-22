Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов пообещал футболистам клуба «Андижан» автомобиль и телефоны iPhone 14.

В матче 17-го тура Суперлиги Узбекистана в понедельник «Андижан» одержал домашнюю победу над ташкентским «Олимпиком» со счётом 2:1.

На 3-й минуте албанский футболист Рубин Хебай воспользовался ошибкой соперников открыл счёт. Через 16 минут «Олимпик» сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева поля увеличили преимущество благодаря голу чергногорца Армина Бошняка на 51-й минуте.

Фото: Championat.Asia.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов отпраздновал победу вместе с футболистами «Андижана» на поле и пообещал футболисту Рубину Хебаю подарить любой автомобиль, а остальным игрокам — смартфоны iPhone 14.

«Я обещал машину? Завтра сам выбирай, какую машину хочешь. Что выберешь, то и получишь», — заявил хоким и обнял футболиста. В толпе предложили взять автомобиль Mercedes-Benz.

Он также пообещал оказать финансовую поддержку «Андижану» и выполнить все обещания. «Всё, что я обещал футболистам… сейчас я не скажу, что это. Узнаете завтра. Я дам им силу, поощрение. С вас (болельщиков — ред.) поддержка, с меня поддержка в виде денег», — сказал он.

Отметим, что футбольный клуб является частным и принадлежит предпринимателю Журатбеку Куватову, который основал несколько компаний и предприятий в сфере фармацевтики, здравоохранения и других.

После 17 туров Суперлиги «Андижан» занимает 7-е место среди 14 команд (24 очка). В лидерах — «Пахтакор» (38 очков), «Навбахор» (33) и «Нефтчи» (32).