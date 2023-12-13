Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, находясь в служебном автомобиле, провёл «специальное» совещание с руководителями региона в форме видеоконференцсвязи.

Глава областной администрации обсудил ситуацию с газоснабжением и попросил предоставить данные по каждому району, где упало давление газа.

«Начальник газа (газоснабжающего предприятия — ред.) слушает? Напиши мне по каждому району, какое давление было вчера и на сколько сегодня упало. Дружище, даю тебе полчаса. Ты утром говорил мне, что [давление] не снизится. Ты напишешь мне ответ, почему ты снизил», — сказал он.





Один из местных руководителей сообщил о нехватке автомобилей для аварийных бригад. В частности, в Букинском районе имеется только одна «ГАЗель», поэтому предлагается закрепить за бригадами автомобили Damas. В 20 районах требуется дополнительные автомобили, чтобы бригады добирались до места аварии.

«Я вчера говорил хокимам, они получали поручение, что нужно закрепить дополнительный автокран, дополнительный Damas, дополнительные автомобили Isuzu весом 5 тонн. Привлечь частников. У других организаций в районе и городе ведь есть, возможно, есть и у предприятий водного хозяйства», — заявил хоким.

Другой руководитель сообщил, что за метановыми заправками закрепляются сотрудники ОВД и Национальной гвардии. Кроме того, выделены дополнительные сотрудники правоохранительных органов для электроснабжающих предприятий.

Сообщается, что в 22 махаллях области упало давление газа, из них в 10 махаллях электричество не подаётся 1−2 дня.

«Хокимы, знайте, в прошлом году в предприятия электросети приходили люди и скандалили… Давайте не будем позориться. Если много аварий в электросети, то пусть в [предприятии] сидит сам хоким. Если в махалля взорвётся трансформатор, то пусть там сидят ваши заместители. Если никого не будет, то люди будут идти в предприятия электросетей и газа. Есть же список махаллей, идите туда», — сказал Зойир Мирзаев.





Хоким поручил решить проблемы «сегодня-завтра». «Если вы не сделаете это, то потом целый год будут это обсуждать, что в Ташкентской области было так. Но я никого не прощу… Иначе мы все станем предателями. Такую подготовку провели, но не смогли вытерпеть 1−2 ночи», — подчеркнул он.

Зойир Мирзаев считает, что некоторые руководители «делают из мухи слона», говоря о серьёзности ситуации. «Сидите у себя в кабинетах и говорите, что ситуация серьёзная. Такое не пройдёт. Тем, кто говорят так, нужно отрезать язык. Серьёзная ситуация в секторе Газа и Украине. Знайте это. В других местах [проблему] можно предотвратить», — указал он.

Глава областной администрации также предупредил руководителей, чтобы они перестали говорить, что «лично выезжают на место». «Ладно, вы сходите в 6, 7, 8 школ, но у вас в районе 50−60 школ. Зачем нужны эти слова, не понимаю? Нужно показывать работу других, создавать условия для других тоже», — заявил хоким.



