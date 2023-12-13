Российские войска ночью 13 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. Все десять ракет, которые летели в сторону столицы Украины, удалось сбить, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков ракет пострадали 53 человека: 20 из них, в том числе двух детей госпитализировали, 33 пострадавшим, среди которых шестеро детей, медики оказали помощь на месте.

В Киевской областной администрации сообщили, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В Дарницском загорелся частный дом, в Деснянском районе произошло возгорание на седьмом этаже девятиэтажного дома, во дворе загорелись восемь автомобилей, а в Днепровском районе пострадала детская больница.

Помимо ракет российские военные, как уточняют Воздушные силы ВСУ, ночью во вторник выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Почти все из них были сбиты в Одесской области.

Российская сторона пока не комментировала ни новый ракетный удар в направлении Киева, ни атаку дронов.

Предыдущий раз Россия наносила ракетный удар по Киеву в ночь на 11 декабря. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщали, что средствами ПВО были сбиты восемь ракет.