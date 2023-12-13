Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает семилетнюю программу для развития молодёжного бизнеса и занятости в Центральной Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе банка.

В рамках программы ЕБРР выделит 200 млн евро (218 млн долларов), чтобы обеспечить молодым предпринимателям в регионе доступ к финансам и обучению. Программа будет ориентирована на микро-, малые и средние предприятия (ММСП), возглавляемые или принадлежащие молодым людям в возрасте до 35 лет.

Предприятия смогут получить кредитование через 20 партнёрских финансовых организаций в Центральной Азии и Монголии. Ожидается, что ЕБРР предоставит «Хамкорбанку» кредит в размере до 10 млн долларов.

Инвестиции ЕБРР будут дополнены пакетом до 30 млн евро, состоящим из грантов и льготного софинансирования.

«Оценка рынка, проведённая ЕБРР в регионе, показывает, что, хотя многие молодые люди в Центральной Азии обладают предпринимательским складом ума, очень немногие имеют равные экономические возможности. Только около 10% из них имеют доступ к необходимому обучению и профессиональным знаниям», — говорится в пресс-релизе банка.

«Решение этого вопроса имеет принципиальное значение для Центральной Азии, где на долю ММСП приходится почти половина общей занятости и почти 40% регионального ВВП», — подчеркнули в банке.