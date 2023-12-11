Парк «Дархон» (бывший парк «Сказка») в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента открылся после реконструкции, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Работы по благоустройству парка начались 15 сентября. Здесь обновлены система освещения и дорожки, облицовка мини-бассейнов, ландшафт, установлены скамейки и урны. На прилегающей территории появились детская игровая площадка и небольшой маяк.

Часть деревянных скульптур, которые при демонтаже пытались спасти активисты, возвращена на место. В хокимияте на вопрос «Газеты.uz» отметили, что некоторые из них пропали, одна разрушена в результате гниения изнутри, оставшиеся три удалось сохранить и установить на бетонный постамент «во избежание дальнейшего гниения».

В городской администрации сообщили редакции, что сумма работ составила 2,96 млрд сумов. Подрядчиком выступила компания MDF Farmation, которая занимается строительством нежилых зданий.