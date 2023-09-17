В социальных сетях в воскресенье распространилась информация о демонтаже деревянных скульптур в бывшем парке «Сказка» напротив кафе «Дархан» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Привычные жителям скульптуры оказались выдернутыми, по периметру появились опоры для будущего ограждения территории. Жители начали выражать обеспокоенность тем, что скульптуры демонтированы, и недовольство по поводу того, что власти снова не уведомили общественность.

Активисты собирались сами сохранить скульптуры. Галерея Human House смогла забрать одну оставшуюся скульптуру.

Хокимият города вечером сообщил, что «по многочисленным просьбам жителей массива, а также после согласования с местным махаллинским сходом граждан, был разработан проект реконструкции парка».

В рамках реконструкции будет обновлено : освещение, аллеи, фонтаны, скамейки, ландшафт. Подрядчик — ООО «MDF Farmation». «Деревянные скульптуры были демонтированы на время, после окончания работ и реконструкции, они будут возвращены на место», — заверили в хокимияте.

«Парку больше 35 лет, за время своего существования он успел устареть и потерять свой первоначальный облик. В последнее время парк заброшен, бывшее излюбленное место для досуга ныне пустует», — сообщили в администрации.

«Мы допустили тревожные домыслы и слухи, которые возникли в процессе демонтажа скульптур и взволновали жителей города. Мы благодарим активных жителей. На самом деле работа в этой локации, наряду с другими районами столицы направлена только для удобства и благополучия жителей. Из данной ситуации мы сделали соответствующие выводы», — признали свою ошибку в хокимияте.

Эскизы дизайна парка от хокимията (скульптур на них не видно):













Фото парка и деревянных скульптур до демонтажа и после. Автор фото — Евгений Сорочин / «Газета.uz»:

Это фото сделано в воскресенье.