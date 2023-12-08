В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция, сообщила компания Uzbekistan Airports.

По этой причине въезд на эстакаду в аэропорту будет закрыт с 12:00 часов 8 декабря.

Для подъезда автомобилей и туристических автобусов рядом со стоянкой международного терминала будет организована отдельная линия высадки пассажиров.

Кроме того, из-за реконструкции терминала для провожающих будет временно ограничен допуск в зал вылета аэропорта.

Напомним, в июле 2022 года стартовал второй этап реконструкции международного терминала аэропорта Ташкента («Ташкент-2»). Её планировалось завершить к концу этого года.

Первый этап реконструкции был завершён в сентябре 2021 года — отремонтирована правая сторона зала вылета, проведён капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы-1, для удобства отбывающих спустя много лет вновь открыта эстакада, ведущая на второй этаж, оборудованная системой учёта автомобилей.