Генеральное консульство Узбекистана открылось в кыргызстанском Оше, сообщили в городской мэрии.

В торжественной церемонии открытия, которая была приурочена ко Дню Конституции в Узбекистане, приняли участие вице-мэр Оша Нурбек Кадыров, полпред президента Кыргызстана в Ошской области Эльчибек Жантаев и посол Узбекистана в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов.

«Консульство открыто с целью дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Узбекистаном, оказания всесторонней помощи узбекским гражданам в стране», — говорится в сообщении.

Генконсул Зафарбек Ахмедов прибыл в Ош в ноябре.