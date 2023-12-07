Вновь назначенный посол Узбекистана в Испании Фаррух Турсунов прибыл в Мадрид 7 декабря, сообщает ИА «Дунё».

На этом посту он сменил Жахонгира Ганиева, руководившего дипломатической миссией в Испании с 2017 года .

Фаррух Турсунов (1973 год рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет и Высшую школу анализа и прогнозирования. Работал в Совете безопасности при президенте Узбекистана.

В системе МИД работает с 1994 года, занимал различные должности в центральном аппарате — от атташе до директора департамента. Возглавлял посольства Узбекистана в Казахстане (2008−2012 годы) и в Японии (2012−2017 годы).

С 2018 года руководил главным управлением стратегического анализа и прогнозирования, а также Сводным информационно-аналитическим департаментом МИД.