Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днём Конституции. Праздничное поздравление опубликовано на сайте главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в этом году этот праздник, имеющий большое значение в общественно-политической жизни, развитии страны, «приобретает особый смысл» с учётом принятия Конституции в новой редакции по итогам референдума 30 апреля.

В рамках гармонизации свыше 30 законов и подзаконных актов уже приведено в соответствие с обновлённой Конституцией, отмечается в поздравлении.

По его словам, в последние годы все реформы проводились с опорой на принцип верховенства Конституции и законов.

За последние шесть лет в стране объем ВВП вырос в 1,5 раза, число предпринимателей увеличилось в 2 раза, промышленный рост превысил 40%. Средства, направленные в этом году в социальную сферу, составили 134 трлн сумов, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 5,6 раза.

За последние годы Узбекистан поднялся на 32 позиции в международном Индексе восприятия коррупции, на 28 позиций — в Индексе свободы прессы и на 13 позиций — в Индексе верховенства права, перечислил достижения президент.

«В новых конституционных условиях мы ещё более решительно продолжим наши реформы по обеспечению интересов человека, его чести и достоинства. В соответствии с волей нашего народа мы должны полностью реализовать на практике принципы, закреплённые в основном законе, сделать их неотъемлемой частью нашей жизни», — сказал он.

Говоря о приоритетных задачах, Шавкат Мирзиёев заявил, что будут последовательно продолжены реформы по расширению участия граждан в управлении государством и обществом.

Во-вторых, Узбекистан должен перейти к практике прямого и непосредственного применения Конституции во всех сферах жизни общества. «Только тогда наш народ сможет глубоко ощутить жизнеутверждающую силу и влияние основного закона», — подчеркнул он.

Планируется принять меры по внедрению прямого применения конституционных норм в деятельность всех государственных учреждений, в том числе судов.

В-третьих, судебно-правовые реформы будут гармонизированы с новым конституционным полем. В этом процессе приоритетной задачей является ориентирование деятельности судебных и правоохранительных органов на защиту прав, свобод и законных интересов человека, заявил Шавкат Мирзиёев.

В-четвёртых, для реализации конституционного принципа соразмерности правового воздействия будет полностью пересмотрено свыше 150 наказаний в законодательных актах. В частности, будут проведены правовые реформы по исключению некоторых деяний из категории преступлений и изменению видов наказаний, отмене административной ответственности, вытекающей из гражданско-правовых отношений.

В-пятых, одна из самых актальных задач — борьба с любыми действиями, противоречащими неприкосновенности чести и достоинства человека. В этом направлении будет внедрены эффективные правовые механизмы предотвращения подобных случаев, а также совершенствованию деятельности омбудсмана, детского омбудсмана и других национальных институтов по правам человека.

В-шестых, Узбекистан должен неуклонно продолжить работу по устранению бюрократических барьеров в отношениях между гражданином и государством, а также существующих в этом процессе коррупционных факторов, сказал президент.

«В-седьмых, особое внимание мы уделяем также вопросу изучения Конституции на основе концепции „Новый Узбекистан — просвещённое общество“. Парламент принял Национальную программу действий по изучению Конституции. Необходимо начинать изучать основной закон с детского сада, полностью вовлечь в этот процесс образовательные учреждения всех уровней, разные слои населения, особенно государственных служащих. Поэтому при приёме на государственную службу следует внедрить систему проверки знания основ Конституции», — заявил он.

В-восьмых, за последние годы количество негосударственных некоммерческих организаций увеличилось почти на 40%, на их поддержку направлено свыше 700 млрд сумов, говорится в поздравлении. По его словам, необходимо усилить общественный контроль как важный элемент гражданского общества и продолжить меры по поддержке деятельности ННО, СМИ и углублению социального партнерства.

Шавкат Мирзиёев также указал, что в разных регионах мира обостряются противоречия и конфликты, вооружённые столкновения. По его мнению, в нынешней чрезвычайно сложной и тревожной обстановке народу Узбекистана нужно ещё больше сплотиться. «Убеждён, что на этом пути обновлённая Конституция Узбекистана будет для нас мощным источником сил, энергии и вдохновения», — сказал президент.