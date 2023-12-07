В гимназии в российском городе Брянске 7 декабря произошла стрельба, сообщило РИА Новости.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии №5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в управлении МВД по Брянской области.

Пять подростков, получивших ранения, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Позже Министерство здравоохранения уточнило, что один из пострадавших — в тяжёлом состоянии.

Telegram-канал Baza выяснил имя стрелявшей девушки, ею оказалась ученица 8 класса 14-летняя Алина А. По данным канала, она принесла ружье, принадлежащее отцу, в школу в тубусе. Войдя в кабинет, где начинался урок биологии, девушка открыла стрельбу по одноклассникам.

Telegram-канал Mash отмечает, что погибшую травили в школе, что могло стать одной из причин трагедии.