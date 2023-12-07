Осуждённый на 7,5 лет блогер Фозилходжа Арифходжаев вышел на свободу раньше срока. Об этом 6 декабря первым сообщил руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

По его словам, блогера освободили из колонии в Навоийской области «условно».

Информацию «Газете.uz» подтвердили близкие Арифходжаева. Наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет ему заменили на условное с удержанием части зарплаты в пользу государства. Он будет находиться под надзором сотрудников Службы пробации — за какое-либо нарушение его снова могут вернуть в колонию, отметили родные.

Дело Арифходжаева

41-летний Фозилходжа Арифходжаев неоднократно и в резкой форме критиковал госслужащих, политику властей в религиозной сфере, а также имамов некоторых мечетей, иногда с использованием нецензурных слов.

26 июня 2021 года Арифходжаев пришёл в мечеть «Тухтабой» в Алмазарском районе, где религиозный блогер Аброр Абдуазимов (известный как Аброр Мухтор Али) читал проповедь, и назвал его «лицемером». Стоит отметить, что конфликт между ними длится уже несколько лет, в соцсетях они многократно высказывались в адрес друг друга, в том числе с использованием оскорбительных слов.

После инцидента в мечети Фозилходжа Арифходжаев был арестован на 15 суток по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).

Однако по истечении срока он не был освобождён из-под стражи. По данным ГУВД Ташкента, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов «получили информацию о том, что Фозилходжа Арифходжаев хранит в своём мобильном телефоне материалы сомнительного религиозного характера, которые показывал другим людям».

Согласно религиоведческой экспертизе материалов, проведённой экспертами Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана, некоторые его публикации в Facebook признаны «пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма».

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета / наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет).

26 января 2022 года суд по уголовным делам Алмазарского района Ташкента признал Фозилходжу Арифходжаева виновным по указанному обвинению и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Адвокат подсудимого Сергей Майоров сообщил, что против Арифходжаева возбудили уголовное дело за перепост публикации от 6 марта 2021 года, где приводится комментарий о том, «уместно ли мусульманину поздравлять немусульман с их религиозными праздниками», в частности, с Международным женским днём (8 марта).

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что задержание Арифходжаева является «произвольным и нарушает международное право».

«Выражение в посте в Facebook религиозного мнения о том, могут или должны ли мусульмане поздравлять представителей других конфессий с их религиозными праздниками, может быть для некоторых спорным, но это, безусловно, не является преступлением, и, более того, [свобода] слова защищена международными нормами в области прав человека», — говорилось в заявлении правозащитной организации.

Адвокат Сергей Майоров подавал апелляционную жалобу и отмечал, что религиоведческая экспертиза материалов проводилась с нарушениями, но решение суда первой инстанции осталось без изменений.