Yandex Go xizmati hamkorlar uchun komissiyani 13 foizdan 14,6 foizga oshirdi. Bu haqda 5-dekabr kuni iqtisodchi Otabek Bakirov o‘zining Telegram kanalida yozdi. Yandex Go vakillari bu ma’lumotni “Gazeta.uz”ga tasdiqladi.

Kanal muallifi, bu bir tomonlama, ogohlantirishsiz amalga oshirilganini ta’kidladi.

Yandex Go 1-dekabrdan boshlab xizmat O‘zbekistonning Yandex Go UB kompaniyasi tomonidan taqdim etila boshlaganini eslatib o‘tdi. “O‘zbekistonda yuridik shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tish bilan xizmat narxiga mamlakat budjetiga to‘lanadigan QQS qo‘shildi”, — dedi “Gazeta.uz”ga Yandex Go.