Yandex Go хизмати ҳамкорлар учун комиссияни 13 фоиздан 14,6 фоизга оширди. Бу ҳақда 5 декабрь куни иқтисодчи Отабек Бакиров ўзининг Telegram каналида ёзди. Yandex Go вакиллари бу маълумотни «Газета.uz»га тасдиқлади.

Канал муаллифи, бу бир томонлама, огоҳлантиришсиз амалга оширилганини таъкидлади.

Yandex Go 1 декабрдан бошлаб хизмат Ўзбекистоннинг Yandex Go UB компанияси томонидан тақдим этила бошлаганини эслатиб ўтди. «Ўзбекистонда юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтиш билан хизмат нархига мамлакат бюджетига тўланадиган ҚҚС қўшилди», — деди «Газета.uz»га Yandex Go.