С 30 ноября «Хорезмское троллейбусное управление» восстановило троллейбусное движение по маршруту «Ургенч-Хива-Ургенч», сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

С 20 ноября движение троллейбусов временно приостановили из-за ремонта высоковольтных электрических проводов и трансформаторов.

Сейчас по маршруту курсируют 8 троллейбусов с 6:45 до 18:45.

Напомним, это единственная в стране троллейбусная линия, которая переживает кризис. В 1999 году общая протяжённость сети троллейбусов в Самарканде, Намангане, Андижане, Бухаре, Фергане, Нукусе, Маргилане, Термезе и других городах составляла 767,5 км. В том году по стране имелось 533 троллейбуса.