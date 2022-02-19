Единственная в Узбекистане троллейбусная линия переживает кризис

Руслан Рузметов добавил, что в областях весь общественный транспорт представлен частными организациями. На сегодняшний день лишь в Ташкенте и частично в Самарканде (трамвай) и Ургенче (троллейбус) осталась государственная форма собственности.

В связи с приостановкой движения хокимият Хорезмской области создал рабочую группу по изучению ситуации, продолжил Руслан Рузметов. Через суд предприятию удалось аннулировать пеню в размере более 700 млн сумов. Теперь задолженность за электроэнергию составляет чуть более 3 млрд сумов. Помимо этого, областной хокимият закрыл задолженность по зарплате всем сотрудникам троллейбусного депо.

Рабочей группе было поручено изучить возможность передачи троллейбуса частному сектору. Если систему передадут предпринимателям, маршрутные требования останутся, сказал Руслан Рузметов.