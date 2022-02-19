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Фото: Tashtrans.uz
Единственная в Узбекистане троллейбусная линия переживает кризис
Троллейбусная линия между Ургенчем и Хивой — не только единственная система этого вида общественного транспорта в Узбекистане, но и одна из двух междугородних линий в мире. С ноября движение машин на маршруте приостановлено в связи с задолженностью предприятия за электроэнергию. «Газета.uz» рассказывает историю самой молодой троллейбусной системы республики и уже ликвидированных систем в других городах страны.

Троллейбусная линия Ургенч-Хива-Ургенч была открыта в 1998 году в честь 2500-летия Хивы. С ноября 2021 года весь подвижной состав системы ожидает уплаты задолженности предприятия за электроэнергию. Начальник Департамента развития автомобильного и речного транспорта Министерства транспорта Руслан Рузметов рассказал «Газете.uz» историю единственной в республике троллейбусной системы.

Руслан Рузметов
Фото: mintrans.uz
Троллейбусная линия между Ургенчем и Хивой — одна из двух действующих сегодня междугородних систем в мире. Её протяженность составляет 35,6 км в одну сторону. Протяженность самой длинной линии между Симферополем и Ялтой составляет 84 км.

Решение об открытии в Ургенче троллейбусной системы было принято в 1997 году. Событие приурочили к 2500-летию города Хивы, которое отмечалось в 1998 году. За год до юбилея города хокимият Ургенча создал государственное предприятие «Хорезмское троллейбусное управление», был начат монтаж контактной сети, построена инфраструктура и приобретены девять чешских троллейбусов Skoda 14Tr.
Фото: tashtrans.uz
С самого первого дня на маршрут выпускалось восемь машин. Девятый троллейбус был запасным и выходил на линию, когда одна из машин вставала на техническое обслуживание. Перевозки осуществлялись на паритетной основе: четыре троллейбуса начинали рейс из Ургенча и четыре — из Хивы. Первые троллейбусы выходили на линию в 6:45 утра, последние заезжали в депо в полночь. В один конец машины добирались за 85 минут.
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Троллейбусы курсировали между городами по скользящему графику. В утренние и вечерние часы пик интервал составлял 10−12 минут, с 11:00 до 13:00 — 15 минут, в дневное затишье до 16:00 — 20 минут.

По словам Руслана Рузметова, с самого начала маршрут пользовался большим спросом. Ректор Ургенчского государственного университета отмечал, что студенты из Хивы не нуждались в общежитии, потому что у них всегда был регулярный, безопасный и быстрый транспорт.

Троллейбусы осуществляют рейсы как BRT. Они не могут отклоняться с маршрута, график всегда соблюдается гарантированно. Обычный автобус в любой момент может сойти с маршрута, если придёт заказ.

Однако по данным сайта tashtrans.uz, автор которого посетил Ургенч в 2012 году, интервалы были «очень неоднозначными».

«В среднем получается от 20-30 минут до часу при условии, что на линии курсирует около четырёх машин, остальные раскиданы по трассе в состоянии ожидания ремонта или в его процессе», — говорится в обзоре хорезмского троллейбуса на сайте tashtrans.uz.

Руслан Рузметов добавил, что хорезмский троллейбус всегда пользовался большим спросом среди туристов и определённая доля пассажиров системы была представлена ими. Раньше конечная троллейбусная станция находилась рядом с аэропортом Ургенча. Большинство туристов, приезжающих вне групп, у которых обычно организован трансфер, пользовались этим видом общественного транспорта.

Туристы выбирали троллейбус, потому что это гарантированно безопасный вид транспорта.

По данным Министерства транспорта за 2021 год, ежедневно троллейбус перевозил 1800−2000 пассажиров, или в среднем 700 тысяч в год.

В 2011 году все троллейбусные системы Узбекистана, за исключением хорезмской, были закрыты. Два года спустя в область прибыл новый подвижной состав — 9 низкопольных чешских троллейбусов марки Skoda 24Tr.

Новые модели Skoda очень современные. Провода контактной сети имеют овальную форму. Кроме того, 25 из 35,6 км маршрута троллейбуса проходят по прямой траектории. Манёвров нет, поэтому вероятность срыва токоприёмников нулевая. Жалоб никогда не было.

В 2016 году автор tashtrans.uz также посетил Ургенч. В новом обзоре он отметил, что ежедневно на линию выходят восемь троллейбусов. График соблюдается, машины ходят часто, однако останавливаются по просьбе пассажиров в любом месте. То есть троллейбусы работают как маршрутки.
Интересно, что в 1997 году в Ургенче был разработан кольцевой троллейбусный маршрут протяжённостью 11 км. Из них протянуто 6 км контактной сети. Руслан Рузметов отметил, что по проекту 1997 года для Ургенча поэтапно планировалось закупить ещё много троллейбусов. Площадь под депо выделяли с учётом содержания и обслуживания минимум 60 машин. 9 приобретённых троллейбусов — это лишь первый этап, на котором область остановилась.
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В ноябре 2021 года троллейбусное движение было приостановлено, исходя из задолженности за электроэнергию. Она составила 3,9 млрд сумов.


По словам Руслана Рузметова, предприятие оплачивало счета за электроэнергию. Однако нагрузку оказывали убытки за пассажироперевозки и наличие субабонентов в виде освещения дороги, которое относилось к контактной сети троллейбуса.

Сейчас тариф на маршруте составляет 1500 сумов на 35,6 км. Себестоимость при этом более 2500 сумов. Маршрут считается пригородным. На городских маршрутах есть поток пассажиров, которые проезжают пару остановок, но платят по предельному тарифу. Один автобус от конечной станции до конечной может перевезти три этапа потока, то есть 200 человек. А на пригородных маршрутах такого нет. В основном все едут из пункта А в пункт В. Промежуточного потока пассажиров мало.

Кроме того, на пригородных маршрутах оплата за проезд осуществляется по дифференцированной системе. На остановках в пределах города и до половины от протяженности маршрута пассажиры платят 1000 сумов, далее по 1500 сумов и лишь те, кто едет от конечной до конечной, платят по 2000 сумов.

Фото: tashtrans.uz

Функцию троллейбуса на его маршруте с ноября выполняют частные автобусы Isuzu и микроавтобусы «Газель». Стоимость проезда составляет 2000 и 4000 соответственно. Для сохранения рабочих мест за водителями троллейбусов часть из них поставили кондукторами автобусов, часть — водителями.

Пассажиры не жаловались на отсутствие транспорта. Но жаловались на комфорт. Троллейбус был удобнее, стоимость проезда была ниже, он был низкопольным.

Руслан Рузметов добавил, что в областях весь общественный транспорт представлен частными организациями. На сегодняшний день лишь в Ташкенте и частично в Самарканде (трамвай) и Ургенче (троллейбус) осталась государственная форма собственности.


В связи с приостановкой движения хокимият Хорезмской области создал рабочую группу по изучению ситуации, продолжил Руслан Рузметов. Через суд предприятию удалось аннулировать пеню в размере более 700 млн сумов. Теперь задолженность за электроэнергию составляет чуть более 3 млрд сумов. Помимо этого, областной хокимият закрыл задолженность по зарплате всем сотрудникам троллейбусного депо.


Рабочей группе было поручено изучить возможность передачи троллейбуса частному сектору. Если систему передадут предпринимателям, маршрутные требования останутся, сказал Руслан Рузметов.

Это не зависит от формы собственности. 8 графиков должны покрываться с установленным интервалом. Управленческая часть будет передана частникам, а троллейбусы на 10−20 лет передадут им в эксплуатацию. Но как имущество машины останутся на балансе государства.

Руслан Рузметов продолжил, что по результатам изучения ситуации рабочая группа также приняла решение о сокращении штата депо до 45 человек за счёт передачи на аутсорс обслуживающего и рабочего персонала депо.

По данным хокимията Хорезмской области, в феврале уже должны восстановить линию. Вопрос внесён на повестку депутатов местного совета. Если после их решение одобрит и областное Управление финансов, движение восстановят. Задолженность планируется покрыть за счёт средств местного бюджета.

История троллейбуса

«Газета.uz» попросила авторов Telegram-канала «Ко дну» рассказать историю некоторых троллейбусных систем республики

Общий курс развития троллейбуса в республике и Ташкенте

Троллейбусная система открылась в Ташкенте в 1947 году. К закату Советского Союза в городе насчитывалось 25 маршрутов. Независимость столичный троллейбус встретил 250 саратовскими машинами ЗиУ-9. На территории всего постсоветского пространства троллейбус испытывал глубочайший кризис. Казалось, печальное будущее ждёт и все троллейбусные системы Узбекистана.
Однако в первое десятилетие независимости республика понимала необходимость развития электротранспорта. На 30% был обновлён трамвайный парк, в троллейбусы также вкладывались большие деньги, строились новые линии, проектировались новые системы.

До 1999 года республика приобрела более 250 троллейбусов. Почти все машины получила столица. 141 из них была импортирована из Чехии, остальные построены силами ташкентского предприятия из машинокомплектов саратовского завода имени Урицкого. Более того, последние экземпляры сочленённого общественного транспорта, который в народе называют «гармошкой», были представлены именно троллейбусами.
Фото: Wilfried Wolf, «Ко дну»
К 2000 году троллейбусные системы с нуля строились в трёх городах страны. Ещё пять находились на разных этапах проектирования. Жители ожидали появления троллейбусов на дорогах Чирчика, Гулистана, Коканда, Термеза, Карши и Навои.

Согласно постановлению правительства о развитии городского пассажирского транспорта в республике от 1999 года, с целью обновления, расширения и модернизации парка подвижного состава с 2000 по 2005 годы планировалось приобрести 3460 автобусов и 660 троллейбусов, 240 трамваев и 50 вагонов метро.
В новое тысячелетие электротранспорт Узбекистана входил в позитивном настроении, правда, деньги инвестировались по большей части лишь в наглядную сторону, на повседневную эксплуатацию внимание не обращали. В результате города получали изношенную контактную сеть. Троллейбус, который способен ехать со скоростью шустрого автобуса, проезжал некоторые участки новых линий на скорости 10−15 км/ч.
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В 1990-е Ташкент получил трёх долгожителей своих улиц: автобусы на базе Mercedes Benz, чешские трамваи «Татра» и троллейбусы Skoda. Если первым двум повезло, и были организованы совместные с производителем сервисы, то новые троллейбусы из-за плохого технического обслуживания встали под забор спустя полгода эксплуатации.
«Как можно выделять миллионы на закупки и не выделять тысячи на обслуживание — мы ещё не раз увидим в будущем», — говорится в материале «Ко дну».
Работник вагоноремонтного завода Ташкентского троллейбусного парка Остапин за вулканизацией покрышек троллейбусных колёс. Ташкент, 1955 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Ремонт троллейбусной сети после урагана 5 мая, Ташкент 1966 год
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана

В 2000 году наступил переломный момент. Остановлено строительство троллейбусного завода, заморожены, а затем прекращены вовсе все проекты по строительству новых систем, в том числе и на 90% готовой системы в Навои и сданной в эксплуатацию междугородней линии Бухара-Каган. Сорваны планы по закупке новой техники, сокращено до минимума финансирование электротранспорта в республике, разорваны контракты.

Маршрут №25 на конечной Кара-Камыш 1/2
Фото: Wilfried Wolf, «Ко дну»
«Удивительный факт: в 2000 году в Ташкенте было ровно столько троллейбусов, сколько в среднем выходило на маршруты всех автобусов большой вместимости в 2018 году», — отмечают в «Ко дну».

Первым серьёзным ударом для ташкентского троллейбуса стало закрытие в 2001 году депо №1 в центре города. Наблюдалась постепенная деградация маршрутов, линий, подвижного состава. Первые стали закрываться. Уходили и уезжали лучшие кадры. В норму вошло не возвращать троллейбусы на маршруты после строительства новых развязок и мостов. Потерян контроль над изменившимися транспортными потоками, город не подстраивался под новые реалии. В итоге транспорт стал терять пассажиров.


Точкой невозврата стало начало 2007 года. Закрываются последние популярные маршруты №№4 и 28. В 2009 году Ташкент зачем-то приобретает пять троллейбусов, но затем возвращает их производителю. В ноябре 2009 года закрывается депо №3 и маршруты №№17, 18, 26. Часть машин передаётся в депо №2, которое доживает свои полгода.

«3061 - одна из лучших машин. На протяжении всего периода эксплуатации оставалась в надёжных руках, хоть и разных хозяев. До конца сохранила оригинальный вид. Могла бы стать отличным экспонатом музея, если бы такой был. Февраль, 2010 года»
Фото: Wilfried Wolf, «Ко дну»

29 апреля 2010 года троллейбус №2567 маршрута №6 становится последним в истории ташкентского троллейбуса.

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Самарканд

Троллейбусная система Самарканда просуществовала с 1957 года по 2005. Всего в городе было шесть маршрутов. Машины выезжали на линии в 6:00, хотя известны случаи более ранних выездов в 5:30 утра. В 23:30 в парк заезжала последняя машина. После полуночи по звонку на дежурную подстанцию троллейбусная сеть в городе обесточивалась. Крайне редко случалось, что водитель не успевал загнать машину в депо и ночевал вместе с ней в городе.


Подвижной состав насчитывал 70−80 троллейбусов. В лучшие времена парк пополнялся пятью-шестью машинами в год, самая большая массовая поставка новых троллейбусов была в 1989 году. Тогда город получил девять машин.
Троллейбусы нового маршрута на площади Регистан. Самарканд, 1958 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов.
Система постепенно начала приходить в упадок после того, как в начале 1990-х годов троллейбус убрали от Сиабского рынка — одной из важнейших пассажирообразующих точек для большинства троллейбусных маршрутов. Кроме того, со временем появилось много автобусных маршрутов, дублировавших троллейбусные. Неважное состояние контактной сети также стало причиной постепенной потери популярности этого вида транспорта.

В 1992 году в городе решено было построить новую троллейбусную линию для маршрута №6 «Регистан — Массив Сартепа». Этот маршрут к моменту закрытия троллейбуса в Самарканде и был последним. По неуточненным данным, к моменту закрытия трасса маршрута была изменена, и вместо Регистана троллейбус №6 пустили на вокзал.


Установка электропровода для троллейбусного транспорта в Самарканде. 1959 год.

Одной из главных причин закрытия системы в 2005 году стало прекращение поставок новых машин и постепенный выход из строя имеющихся.

Алмалык

Троллейбусная система в Алмалыке открыта в 1967 году. В лучшие годы первый выезд осуществлялся в 5:00, последний троллейбус заезжал в депо примерно в 8 вечера.


На каждый маршрут выходило по пять-шесть машин. Маршрут №2 был самым длинным. На него могло выходить и больше троллейбусов.


Система начала загибаться в конце 90-х годов из-за открытия большого количества маршруток, дублирующих троллейбус.

Новая троллейбусная линия в городе Алмалыке, 1968 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов.

К 2001 году в городе осталось всего два маршрута — №6 в таком же неизменном виде, как в начале 90-х, и №2 уже сокращённый до центра. Более того, маршрут №6 работал только по выходным, когда был базар.


В 2000-х годах парк вместе со всеми машинами был выставлен на аукцион. АГМК, который в своё время сделал городу подарок в виде троллейбусов, не смог изыскать средства на их покупку. В итоге троллейбусный парк вместе со всеми машинами был продан частному предпринимателю из Буки, который начал активно эксплуатировать троллейбусы, выгоняя на маршрут даже технически не исправные машины.


Окончательный конец системе пришёл, когда из строя стали выходить последние машины и выпуск на маршруты стал нерегулярным. Троллейбус полностью потерял свою значимость и был закрыт. По другой версии, система была закрыта в связи с выходом из строя питающей подстанции.


Была попытка создать кафе в одном из троллейбусов, но она не увенчалась успехом. Через месяц после открытия «троллейбусное кафе» было закрыто. Окончательно троллейбусная система города Алмалыка была закрыта в 2009 году.

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Андижан

Троллейбусная система в Андижане была открыта в 1970 году. Этот транспорт служил жителям города до начала 2000-х годов. Точная дата полного прекращения движения «Ко дну» не известна.


В лучшие годы в городе работало шесть маршрутов. При этом маршрут №5, открытый в 1981 году до поселка Куйганъяр, считался пригородным.


В начале независимости андижанский троллейбус переживал не лучшие времена. Систематические кражи контактного провода постоянно приводили к простою маршрутов. Подвижной состав устаревал, а материальной базы для его ремонта не было.


Троллейбус постепенно стал терять свою популярность и, по словам тех, кто его ещё застал, в 1994 году этот транспорт практически перестал носить основную функцию по перевозке пассажиров. Этим стали заниматься многочисленные маршрутки и частные извозчики.


К концу 90-х троллейбус на улицах города уже был редкостью, большая часть маршрутов была закрыта.

Фото троллейбуса в других городах Узбекистана

Текст «Газета.uz».
Фото: tashtrans.uz, Министерство транспорта, «Ко_дну», Национальный архив кинофотофонодокументов.
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