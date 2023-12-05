В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за проклинание.

В частности, отмечалось, что в статью 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление) якобы вводится пункт о проклинании, который предусматривает штраф в 7 млн сумов и арест до 15 суток.

Некоторые публиковали нерабочую ссылку на портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

В пресс-службе Министерства юстиции заявили, что эта информация не соответствует действительности — такой документ не публиковался на портале regulation.gov.uz.

Проекты, которые размещаются для общественного обсуждения, автоматически получают соответствующий идентификационный номер в системе, и этот ID отражается в ссылке.

«Мы просим владельцев каналов в социальных сетях не допускать создания различных недопониманий среди наших граждан путём распространения среди населения ложной и предвзятой, непроверенной информации», — говорится в сообщении Минюста.