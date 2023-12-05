Мобильный оператор Beeline объявил о планах продать здание головного офиса в центре Ташкента рядом со сквером Амира Темура.

Решение о продаже принято «в связи с переездом в другое здание».

Занимаемое Beeline строение было возведено в 1988 году и прошло реконструкцию в 2014 году. Объект состоит из 6 этажей с мансардным и цокольным этажом. Общая площадь составляет 14739 кв. м, а также имеет наземную парковку на 75 мест. Цена не указана.





В связи с переездом также продаётся 3-этажное офисное здание контакт-центра компании в Шайхантахурском районе столицы на массиве Караташ. Объект построен в 2010 году, прошёл реконструкцию в 2015-м. Общая площадь составляет 2595 кв. м.

Напомним, офисные здания, где размещались офисы Министерства цифрового развития и «Алокабанка» рядом со сквером Амира Темура (по соседству с офисом Beeline), были проданы «Микрокредитбанку» (MKBank) за 387 млрд сумов. Их общая площадь достигает 11011 кв. м.