По предварительным оценкам Мировых метеорологических центров, 9−10 декабря на северные регионы Узбекистана с северных европейских регионов России через Урал и Западный Казахстан ожидается проникновение очень холодной воздушной массы, которое 11−12 декабря распространится по всей территории.

Как сообщил Узгидромет, 10−11 декабря по всему Узбекистану пройдут осадки (возможен дождь или снег).

Температура будет постепенно снижаться и 11−12 декабря опустится до −7…−10 градусов Цельсия ночью и 0…-3 градусов днём. На севере ожидается понижение температуры до −12…−17 градусов ночью и −5…−10 днём.

В Ташкенте: 10−11 декабря временами пройдут осадки (дождь может перейти в снег). 11−12 декабря температура понизится ночью до −7…−10 градусов, и до 0…-3 градусов днём.

Прогноз погоды на 9−12 декабря носит рекомендательный характер, отметили в Узгидромете и сообщили, что если сильное похолодание подтвердится новыми данными, это будет подтверждено в экстренном сообщении.