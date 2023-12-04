В Фергане и Маргилане участились случаи езды без номеров на автомобилях Gentra чёрного цвета, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

По данным ведомства, водители этих машин часто снимают государственный регистрационный номер автомобиля. За это сотрудники ДПС оформляют административные протоколы. Штраф по части 5 статьи 125 Кодекса об административной ответственности составляет 5 БРВ (1,7 млн сумов).

«Начальник УВД области, генерал-майор Азизбек Икрамов лично принял участие в профилактическом мероприятия и провёл беседу с водителями автомобилей Gentra», — говорится в сообщении.

Водителей предупредили, что нельзя допускать таких ситуаций, иначе водитель будет привлечён к административной ответственности, а автомобиль помещён на штрафстоянку. Статистика подобных правонарушений в сообщении УВД области не приводится.

Мероприятие вызвало у общественности вопросы о соблюдении принципа презумпции невиновности. В пресс-службе УВД области заявили, что этот принцип не был нарушен.

«Мы никого не представили виновным. Это часть профилактических работ», — заявили в управлении.