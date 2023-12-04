Лидер мирового рейтинга по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен подтвердил участие на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде, где он будет защищать свои чемпионские титулы, сообщает Международная шахматная федерация.

Окончательные списки участников станут известны 11 декабря. На данный момент, помимо Карлсена, в турнире уже зарегистрировались гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, а также Гукеш Доммараджу (Индия), Винсент Кеймер (Германия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Ю Янъи (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (США) и другие топовые шахматисты.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Федерация шахмат Узбекистана

Среди женщин регистрацию уже прошли Александра Костенюк (Швейцария), Александра Горячкина (Россия), Цзю Вэньцзюнь (Китай), Тань Чжуньи (Китай), Бибисара Ассаубаева (Казахстан), Хампи Конеру (Индия) и другие.

Церемония открытия турнира состоится 25 декабря, турнир по быстрым шахматам (рапиду, контроль времени 15 минут с добавлением 10 секунд на ход) — 26−28 декабря, турнир по блицу (3 минуты + 2 секунды на ход) и церемония закрытия — 29−30 декабря.

Призовой фонд составляет 1 млн долларов: 700 тысяч долларов — на открытый турнир, 300 тысяч долларов — на женский турнир.

Американский шахматист Фабиано Каруана, занимающий второе место в мировом рейтинге, ранее пожаловался на выбор даты (в ночь на 25 декабря празднуется католическое Рождество) и места проведения турнира. По его словам, он ничего не имеет против Узбекистана и Самарканда, но считает, что для большинства шахматистов, которые представляют западные страны, будет проблематичным участие в ЧМ.

Говоря о своём примере, он указал, что билет из США или Канады в Самарканд обойдётся ему более чем в 4000 долларов, а путь займёт свыше 30 часов с несколькими пересадками. Шахматист также заявил, что ему нужно прибыть в город минимум за четыре дня, чтобы адаптироваться к разнице во времени (около 10−11 часов). Каруана не уверен, что ему удастся окупить поездку с учётом дороговизны билетов и расходов на проживание.

Хикару Накумура, третий номер мирового рейтинга, также может пропустить турнир по аналогичным причинам. Он подверг критике ФИДЕ за позднее объявление и за выбор даты и места проведения чемпионата мира.

Напомним, Нодирбек Абдусатторов в возрасте 17 лет становился чемпионом мира по рабиду в 2021 году в Варшаве.