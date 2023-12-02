Долгосрочная трансграничная охрана окружающей среды играет важную роль в сохранении мигрирующих видов животных. Она расширяет зоны, где животные могут свободно перемещаться, что особенно важно для Центральной Азии, где существует множество важных маршрутов для перелётных птиц и миграции стад диких животных. Об этом специалисты сферы говорили в ходе регионального диалога по трансграничной охране природы, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Мероприятие прошло в Ташкенте 28−30 ноября.

Фото: Дилявер Аблякимов / «Газета.uz».

«Это мероприятие — возможность для нас начать формировать совместное видение, которое позволит использовать экологические и экономические выгоды в общих трансграничных коридорах в Центральной Азии и будет способствовать развитию природного туризма», — сказал в своём послании участникам министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Начальник Департамента охраняемых природных территории Минэкологии Халилулла Шеримбетов отметил, что с 2016 года площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) в Узбекистане выросла с 4,6% от территории страны до 14,2%. Он заявил, что в скором времени планируется увеличить площадь Зарафшанского государственного заповедника в Самаркандской области.

Менеджер проектов Международного союза охраны природы (МСОП) Татьяна Иванова обратила внимание на проблемы трансграничной охраны природы. По её словам, специалисты наблюдают недостаточную коммуникацию между странами. Для устранения этой проблемы необходимо вовлекать министерства экологии стран Центральной Азии, а также органы власти, специализирующиеся на пограничной охране.

Сайгаки в заказнике «Сайгачий». Фото: Госкомэкологии.

«Между странами могут быть препятствия для миграции животных, — сказала Татьяна Иванова. — Например, миграции джейранов и сайгаков мешают заборы, которые стоят на границах. Животные не могут свободно перемещаться по территории, и это негативно влияет на их популяцию. Обсуждения уже ведутся, чтобы решить этот вопрос и поддерживать экологические коридоры для важных мигрирующих видов. Мы также надеемся, что наше мероприятие поспособствует продвижению в этом вопросе. Необходимо также взаимодействие по мониторингу за разными видами животных и обмен информацией, потому что, когда страны работают вместе, это гораздо эффективнее».

Для прогресса в области трансграничной охраны природы эксперты, приглашённые МСОП, провели тренинги для специалистов региона. Им представили Диагностический инструмент для специалистов в сфере планирования трансграничной природоохранной деятельности.

Инструмент представляет из себя инструкцию и вопросники, а также рекомендации, которые помогают специалистам повысить эффективность охраны трансграничных видов.

Для этого странам рекомендуется проводить национальные и региональные семинары с участием заинтересованных сторон. Ими могут быть экологи, биологи и зоологи, пограничники, органы власти на местах, егеря и другие специалисты. До проведения встреч рекомендуется проанализировать, кто заинтересован в участии в предстоящем обсуждении.

В ходе этих встреч специалисты должны заполнить вопросник. Он разработан как для дискуссионного заполнения, так и для самостоятельного. Индивидуальные ответы необходимы для того, чтобы вскрыть недостатки системы и чувствительные моменты, которые могут замалчиваться в обсуждениях. Однако такой подход не позволяет всесторонне обозреть проблему. Поэтому разработаны несколько вопросников.

Снежный барс в Чаткальском заповеднике. Фото: Пресс-служба Госкомэкологии.

По результатам встреч удастся определить:

действительно ли необходимо применять трансграничный природоохранный подход;

в чём интересы сторон;

готовы ли заинтересованные стороны и есть ли у них желание участвовать в трансграничном сохранении видов;

какие возможности существуют и какие можно создать благодаря трансграничной охране природы;

что может помешать трансграничной охране природы.

Ожидается, что, применяя этот инструмент, специалисты смогут в дальнейшем оценить осуществимость создания трансграничной инициативы и разработать стратегии по работе с заинтересованными сторонами, а также достичь консенсуса в вопросах управления и разработать дорожную карту.