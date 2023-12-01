Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал постановление о мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции и борьбы с цифровыми правонарушениями.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года операторы платёжных систем и платёжные организации могут создаваться и работать исключительно в форме акционерного общества.

Кроме того, с 1 июля для операторов платёжных систем минимальный размер уставного капитала повышается с 10 млрд до 50 млрд сумов, для платёжных организаций — c 1 млрд до 10 млрд сумов, а с 1 июля 2025 года — до 20 млрд сумов. Сейчас зарегистрировано три оператора платёжных систем (Humo, Uzcard и Qulay Pul) и 49 платёжных организаций (Payme, Click, Uzum, Oson и другие).

Напомним, этим же документом государственная доля (100%) в платёжной системе Humo от Центробанка передаётся Агентству по управлению госактивами.