Сборная Узбекистана по футболу в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 1345,26 баллов поднялась на пять строчек — с 73-го на 68-е место.

В ноябре в рамках матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Узбекистан победил Туркменистан (1:3) и сыграл вничью с Ираном (2:2).

Национальная команда поднимается на 9-е место в азиатском рейтинге и обходит Оман. В топ-10 сильнейших команд Азии также входят Япония (17-е место в мире), Иран (21), Южная Корея (23), Австралия (25), Саудовская Аравия (56), Катар (58), Ирак (63) и ОАЭ (64).

Лидером мирового рейтинга остаются чемпионы мира сборная Аргентины (1855,2 балла), на втором месте располагается команда Франции (1845,44). Тройку лидеров замыкает сборная Англии (1800,05).