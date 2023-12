Jahon banki Ijrochi direktorlari kengashi “O‘zbekistonda raqamli inklyuzivlik” loyihasini amalga oshirish uchun 50 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratishni ma’qulladi, deya xabar bermoqda tashkilot matbuot xizmati.

Loyiha hukumatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda qishloq va chekka hududlardagi minglab yoshlarni raqamli ko‘nikmalarga o‘qitish va axborot texnologiyalariga asoslangan xizmatlar (ITES) sohasida ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha sa’y-harakatlarini qo‘llab-quvvatlaydi.

O‘zbekistonda ITES xizmatlari eksporti 2022-yilga kelib 2017-yildagi 600 ming dollardan 140 mln dollargacha, ya’ni sezilarli darajada oshdi, ayni vaqtda esa axborot texnologiyalari (IT) sohasida kompaniyalar soni va yuqori maoshli ish o‘rinlarining oshishi kuzatildi. Bu ijobiy o‘sishga qaramay, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) savdosi sektorining mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qo‘shgan hissasi 2022-yilda 1,9 foizni tashkil etdi.

Mamlakatni 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasida (“O‘zbekiston — 2030” strategiyasi) ushbu o‘n yillik yakunigacha O‘zbekiston Markaziy Osiyo axborot texnologiyalari markaziga (IT-HUB) aylanishi, IT xizmatlarining yillik eksporti hajmini 5 mlrd dollarga yetkazishi, IT kompaniyalarning mamlakatdagi vakolatxonalari sonini 1000 tagacha oshirishi va 300 ming nafar yoshlarni IT sohasida ish bilan ta’minlashi kerakligi aytiladi.

“Bu maqsadlarga erishish uchun O‘zbekiston raqamli texnologiyalar sohasidagi zarur ko‘nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash, kerakli IT va ofis infratuzilmasini rivojlantirish, IT sohasini rivojlantirish uchun qonunchilik normalarini va siyosatni ishlab chiqish, shuningdek, xorijiy va mahalliy investorlarni bu sohaga jalb qilish uchun rag‘batlar yaratishga e’tibor qaratishi kerak bo‘ladi”, — deyiladi Jahon banki xabarida.

O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotiga kiritilayotgan sarmoyalar ayni paytda ta’lim olmayotgan, professional tayyorgarlikdan o‘tmagan va mehnat faoliyatida bo‘lmagan yoshlar, jumladan, ayollar sonini qisqartirishga ham yordam berishi mumkin.

“Jahon banki tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan yangi loyiha O‘zbekistonga ITES xizmatlari sohasidan iqtisodiy o‘sish, yangi ish o‘rinlari yaratish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadlarida foydalanishga yordam beradi. Mamlakatning qishloq va chekka hududlarida istiqomat qiluvchi 30 yoshgacha bo‘lgan minglab yoshlarni o‘qitish maqsadini ko‘zlagan ushbu loyiha Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi IT-Park tomonidan amalga oshiriladi. Loyiha doirasida ushbu tayyorlov kurslaridan o‘tgan shaxslarni ishga oladigan ITES kompaniyalari uchun turli xil rag‘batlar taqdim etiladi”, — deya ta’kidlagan Jahon bankining O‘zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Marko Mantovanelli.

Qayd etilishicha, 2029-yilda, ya’ni loyiha yakuniga kelib O‘zbekiston ITES xizmatlari sohasida 25 ming kishi ish bilan ta’minlanishi va 15 ming kishi turdosh sohalarda ish topish imkoniyatiga ega bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Loyiha ushbu maqsadlarga erishish uchun turli xil chora-tadbirlarni maqsad qilgan, jumladan: