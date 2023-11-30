Президент Шавкат Мирзиёев 29 ноября провёл совещание по мерам рационального использования водных ресурсов в Узбекистане и сокращению их потерь.

По данным пресс-службы главы государства, 20% водных ресурсов, или 10 млрд кубометров формируются внутри страны, оставшийся 41 млрд кубометров — на территории соседних государств. В результате изменения климата за последние три года объём водных ресурсов в Узбекистане сократился на 20%. Сложной остаётся ситуация и по управлению трансграничными реками. По прогнозам, к 2030 году нехватка воды в Узбекистане может достичь 15 миллиардов кубометров, сказал президент.

«Однако даже в таких условиях вода используется нерационально. В нашей стране 90% водных ресурсов (46 млрд кубометров) расходуется на сельское хозяйство. Например, на орошение 1 гектара хлопкового поля в год тратится 10−11 тысяч кубометров воды, тогда как в странах со схожими климатом и почвой, а также большим объёмом воды тратят в 2−3 раза меньше воды. И всё это достигается за счёт правильного управления водами, недопущения их потери», — говорится в сообщении.

Президент задался вопросом, можно ли с таким подходом говорить о продовольственной безопасности, высокой урожайности, доходах, экспорте и рабочих местах.

На водное хозяйство ежегодно направляется порядка 1 млрд долларов. Сфера является 4-м по величине получателем бюджетных ассигнований после образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Однако, из-за неправильного ведения расчётов, сохранения устаревших подходов к управлению водными ресурсами, это не даёт ожидаемого эффекта, заявил Шавкат Мирзиёев.





Президент, обращаясь к вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, министру водного хозяйства Шавкату Хамраеву, министру сельского хозяйства Иброхиму Абдурахмонову, хокимам областей и районов, отметил, что 2024 год будет периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды. Постоянный республиканский штаб по организации этого режима работы возглавил заместитель министра экономики и финансов Адиз Бобоев.

При этом первостепенной задачей является бетонирование каналов и арыков. По расчётам, в ирригационных системах с естественным покрытием в год в среднем теряется 14 миллиардов кубометров или 36% воды без какой-либо экономической выгоды. Наибольший объём потерь приходится на Каракалпакстан (43%), Наманганскую (40%), Навоийскую (38%), Хорезмскую (38%) и Бухарскую (37%) области, в 19 районах показатель превышает 40%. Ситуация с водоснабжением на 175 тысячах гектаров посевных площадей 3200 фермеров, которые находятся в конце каналов, очень тяжелая.

В целом, в результате потерь воды экономика теряет 5 млрд долларов доходов в год.

Президент считает, что единственным решением проблемы является бетонирование каналов и арыков. Со ссылкой на анализ международных экспертов он заявил, что за счёт бетонирования 447 самых важных каналов можно снизить потери на 30%, или на 4 млрд кубометров. Глава государства объявил «ударный год по бетонированию каналов» в водном хозяйстве.

Поставлена задача забетонировать в следующем году 1500 км, то есть в 4 раза больше каналов, чем в текущем году. В 2025 году предстоит забетонировать не менее 2000 каналов.

Подчёркнуто, что наиболее оптимальным временем для этого являются месяцы с ноября по март. Поэтому уже сейчас нужно приступить к строительству каналов с готовыми проектами. Хокимам областей и районов поручено перевести за один год 3500 километров внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия. Отмечалось, что путём предоставления заинтересованным в этом кластерам и фермерам специальной техники и строительных материалов можно вдвое сократить расходы.

Президент поручил замглавы Минэкономфина Адизу Бобоеву, главе Минводхоза Шавкату Хамраеву, заместителю министра водного хозяйства Рустаму Каршиеву и председателю «Агробанка» Рустаму Маматкулову создать алгоритм по снижению расходов и повышению качества программ бетонирования каналов в каждой области и районе.

«Мы должны передать насосные станции частным партнёрам и заменить [их оборудование] на новые энергоэффективные… Бобоев будет анализировать расходы и качество в разрезе каждого района и предоставлять отдельный отчёт президенту каждый месяц. Если два года мы будем работать по этой системе, то я верю, что будут большие изменения», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев сообщил, что для бетонирования каналов будут привлечены средства международных финансовых институтов, а также 600 млрд сумов из госбюджета.

В октябре сообщалось, что за два года на водное хозяйство из бюджета Узбекистана выделено почти 2 млрд долларов (без учёта госдолга в $2,54 млрд), но ситуация с потерей воды и состоянием насосов за это время только ухудшилась. В 2024 году планируется выделить ещё 1,7 трлн сумов и кредиты на 300 млн долларов.

В апреле 2023 года первый замглавы Минводхоза отметил, что к 2030 году стране будет не хватать 7 млрд кубометров воды (25% от текущих объёмов). Партнёр BCG оценил инициативы по водосбережению в Узбекистане на 10 млрд долларов. По его словам, государству надо правильно приоритизировать затраты.

Растущие тарифы на питьевую воду в Узбекистане, сокращение площадей для выращивания риса в Каракалпакстане, приостановка подачи поливной воды из Кыргызстана в Казахстан говорят об усугубляющемся водном кризисе в Центральной Азии. «Газета.uz» обсудила с жителями регионов ситуацию с водой.