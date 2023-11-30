Президент Шавкат Мирзиёев 23 ноября подписал постановление о дополнительных мерах по финансовой поддержке Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).

Документом списываются пени, начисленные за просроченные платежи по кредиту, выделенному НТРК Фондом реконструкции и развития (суверенного фонда страны) в рамках постановления президента от 27 июня 2016 года ПП-2553 (отсутствует в открытом доступе). Тогда кредит на 22,5 млн евро (302,8 млрд сумов по текущему курсу) по нулевой ставке выделялся на оснащение телерадиокомпании современным мультимедийным оборудованием для перехода на цифровой формат вещания.

Кроме того, срок займа продлевается с 10 до 13 лет, а доля государственного бюджета в погашении долга увеличивается.

Изначально планировалось, что кредит в 22,5 млн евро будет погашен равными долями НТРК и государства — по 11,25 млн евро. Но компания все эти годы вообще не платила за займ, а из бюджета каждое полугодие выделялось по 661,76 тысячи долларов. Теперь объём бюджетных средств вырастет до 1,03 млн евро за полугодие, а НТРК, начиная со второй половины 2024 года, выплатит 200 тысяч евро, а затем будет платить по 100 тысяч долларов — всего 1,4 млн евро до конца 2030 года. Таким образом, за кредит Национальной телерадиокомпании Узбекистана из госбюджета будет выделено 21,1 млн евро (93,7% займа), что почти на 10 млн евро больше запланированного.

Отметим, что на 2023 год из госбюджета НТРК должна получить 555,94 млрд сумов — это больше бюджета двух палат парламента, ряда министерств и комитетов. В 2022 году компания получала 463,6 млрд сумов бюджетных средств, в 2021 году — 427,1 млрд сумов, в 2020 году — 399,5 млрд сумов.

Напомним, по итогам первого полугодия дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил 5,7% — расходы превысили доходы на 26,9 трлн сумов. Это больше показателей пандемийного 2020 года, а также в 2021−2022 годах. За эти годы правительство ни разу не укладывалось в лимит дефицита.

График платежей



