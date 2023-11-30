Утром 30 ноября в Куала-Лумпур прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Малайзии Каромидин Гадоев, сообщает ИА «Дунё».

Родился в кишлаке Кумушкент в Бухарской области в 1964 году. Окончил географический факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана). Кандидат географических наук.

С 1995 года работает в системе Министерства иностранных дел, в том числе на различных должностях в центральном аппарате, Миссии Узбекистана при НАТО и посольстве в Брюсселе.

До назначения был заместителем начальника управления по сотрудничеству с ООН и другими международными политическими организациями МИД. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

На этом посту Каромидин Гадоев сменил Равшана Усманова, в 2018—2023 годах возглавлявшего в качестве посла дипломатическую миссию в Куала-Лумпуре.