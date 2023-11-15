Вечером 14 ноября в Лондон прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Великобритании Равшан Усманов, сообщает ИА «Дунё».

Родился в 1978 году. Является выпускником Бирмингемского университета (Великобритания), Университета мировой экономики и дипломатии и Ташкентского государственного юридического университета.

Работу в системе внешнеполитического ведомства начал в 2000 году, занимал различные должности в центральном аппарате и посольстве Узбекистана в Испании. Затем возглавлял Управление МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО.

Работал послом во Франции, а также по совместительству в Италии и Португалии. С 2018 года он был послом в Малайзии.

На этом посту Равшан Усманов сменил Саида Рустамова, работавшего послом в Лондоне с 2019 года.