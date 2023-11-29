Генеральная ассамблея ООН 29 ноября приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты, сообщает пресс-служба организации.

За документ проголосовала 91 страна, в том числе Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан, а также Россия, Бразилия, Индия, Китай. Против выступили восемь государств, включая США, Великобританию и Канаду. Ещё 62 страны воздержались.





Соавторами резолюции выступили Египет, Иордания, Ирак, ОАЭ, Сирия и другие страны.

Документ состоит из восьми пунктов, первым из которых является заявление о том, что Израиль до сих пор не выполнил резолюцию 497 Совета безопасности ООН от 1981 года, которая требует отмены страной закона, устанавливающего израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами.

Помимо этого, в резолюции содержится требование, «чтобы Израиль ушёл со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности». Также в резолюции есть указание на то, что «продолжающаяся оккупация сирийских Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе».

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что его страна не считает для себя возможным исполнить требования этого документа. «Мы в корне не согласны с его формулировками и не собираемся в принципе исполнять эту резолюцию. Она стала ещё одним подтверждением того, что ООН на данный момент не способна на принятие каких-либо адекватных решений, связанных с Израилем», — цитирует его «Коммерсант».

Голанские высоты были частью сирийской территории до 1967 года, когда в ходе Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже включены в состав еврейского государства. В 1981 году парламент Израиля принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

В ходе арабо-израильской войны в 1973 году Сирия попыталась вернуть себе Голанские высоты, но потерпела поражение. Между израильскими и сирийскими войсками была создана нейтральная демилитаризированная полоса, контролируемая силами ООН.

Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.