Предприятие «Махсустранс» сообщило о повышении с 1 февраля на 15,3% тарифов на вывоз твердых бытовых отходов и нечистот для населения и организаций Ташкента.

Тариф на вывоз бытовых отходов за каждого проживающего человека в месяц увеличится с 3900 до 4500 сумов.

Для бюджетных и хозрасчетных организаций вывоз 1 кубометра твердых бытовых отходов будет стоить 53986,56 сума (сейчас — 46788,3), 1 тонны нечистот — 20174,12 сума (17484,22).

Ранее тарифы повышались в апреле 2018 года.