Суд в Карагандинской области Казахстана приговорил местного жителя к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Tengrinews.

Мужчина был признан виновным по части 3 статьи 170 УК Казахстана (участие наёмника в вооружённом конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства). Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд установил, что в марте этого года уроженец Карагандинской области увидел в социальной сети «В контакте» объявление о наборе в ЧВК «Вагнер» и в дальнейшем согласился за вознаграждение участвовать в войне в Украине. Мужчина выехал на территорию России, где прошёл военную подготовку, а конце апреля направлен в Бахмут. Там он «принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован», говорится в сообщении пресс-службы суда.

Подсудимый признал вину и раскаялся, отмечается в сообщении. Суд также постановил конфисковать деньги, заработанные мужчиной в качестве наёмника в ЧВК «Вагнер».

В мае 2023 года другого казахстанца, который оказался в рядах ЧВК «Вагнер» в России, приговорили к 9 годам лишения свободы в Украине, уточняет Tengrinews.

Ранее Reuters писало, что на фоне эскалации войны в Украине Россия стала искать добровольцев в российскую армию в Казахстане. Реклама в интернете, писало агентство, была «явно ориентирована» на жителей страны и предлагала выплату более 5000 долларов при подписании контракта.