Пользователи интернета в Казахстане начали сталкиваться с рекламой, предлагающей вступить в российскую армию, на фоне эскалации войны в Украине, пишет Reuters.

Заключившим контракт с армией РФ обещают единовременную выплату в размере более 5000 долларов. Помимо этого, потенциальным новобранцам предлагается ежемесячная зарплата в 2000 долларов, а также дополнительные льготы, которые в сообщении не обозначены.

Как отмечает агентство, реклама «явно ориентирована» на казахстанцев. На ней изображены флаги России и Казахстана, рядом с которыми идёт слоган «плечом к плечу».

Ссылка в рекламных объявлениях ведёт на сайт, на котором предлагается поступить на службу в российскую армию на Сахалине. Владельцем страницы указано Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, которое, как говорится на его сайте, «привлекает и обучает квалифицированных сотрудников для предприятий».

В колл-центре сахалинской организации операторы не смогли прокомментировать информацию о размещении рекламы в Казахстане. Министерство информации и общественного развития Казахстана тоже не ответило на запросы Reuters.

Reuters также поговорило с несколькими жителями стран Центральной Азии, которые рассказали журналистам, что некоторые из их соотечественников присоединяются к российской армии или частным воинским формированиям, таким как ЧВК «Вагнер», но вербовка, как правило, проходила на территории России.

Законодательство Казахстана запрещает гражданам страны участвовать в иностранном вооружённом конфликте — при отсутствии признаков наёмничества за это, согласно уголовному кодексу, грозит от 5 до 9 лет лишения свободы. Наёмничество наказывается тюремным сроком от 7 до 12 лет.

В марте Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Кремль поставил задачу привлечь в войска 400 тысяч контрактников до конца 2023 года. Это позволило бы российским властям избежать новой волны мобилизации.