В Узбекистане предлагается ввести ответственность за публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов «с целью их дискредитации и оскорбления». Соответствующий законопроект на заседании 28 ноября концептуально в первом чтении приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, обратила внимание «Газета.uz».

В частности, МВД предлагает включить в Кодекс об административной ответственности новую статью 195−2, согласно которой за размещение в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов, связанной с исполнением служебных обязанностей, то есть обеспечения общественной безопасности, с целью их дискредитации или оскорбления будет предусматриваться штраф 50 БРВ (с 1 декабря — 17 млн сумов) или арест до 15 суток.

Депутат Дониёр Ганиев заявил, что в правоохранительных органах работают тысячи патриотичных сотрудников, которые обеспечивают безопасность населения и страны, однако среди них есть работники, злоупотребляющие своими должностными полномочиями и нарушающие права и свободы граждан.

«Есть риски, что завтра они могут злоупотреблять этой нормой и использовать её в других целях, чтобы нарушать права граждан, грубо обращаться с ними. Вы можете подумать, что это может привести к повышению морального духа сотрудников. Нет, это даст обратный результат. Мы хотим, чтобы сотрудники правоохранительных органов, в частности, сотрудники ОВД, превратились в институт, который является настоящей опорой, другом и защитником граждан», — сказал Дониёр Ганиев.

По мнению парламентария, в случае принятия такой нормы «чувство уважения людей к сотрудникам правоохранительных органов заменит страх, чувство доверия — сомнение, чувство любви — ненависть».

Дониёр Ганиев попросил своих коллег также высказаться касательной этой статьи при обсуждении законопроекта во втором и третьем чтениях.

Напомним, в марте 2022 года МВД предложило запретить публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников ДПС без их согласия. Основанием называлось закрытое постановление президента. В министерстве заявляли, что деятельность сотрудников освещается «с противоречивыми или клеветническими комментариями». Общественность посчитала предложение «шагом назад» в демократических реформах.