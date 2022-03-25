В Узбекистане предлагается запретить публикацию в интернете фото- и видеоматериалов о деятельности сотрудников дорожно-патрульной службы, исполняющих служебные обязанности, без их согласия. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров, который разработан МВД и размещён для общественного обсуждения (до 29 марта).

Документом предлагается дополнить пункт 19 Положения о порядке регулирования взаимоотношений сотрудников ДПС с участниками дорожного движения и применения специальных средств (обязанности участников дорожного движения). 18-й пункт даёт право участнику дорожного движения фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему аудио-, фото- и видеоустройства (за исключением мест, где имеется знак о запрете съёмки).

В качестве основания для разработки проекта постановления МВД указывает постановление президента от 8 февраля 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты сотрудников правоохранительных органов» (ПП-118). Этот документ отсутствует в открытом доступе.

В пункте 4 данного постановления, который цитируется в проекте документа, МВД и Национальной гвардии совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в трёхмесячный срок внести предложения о запрете на размещение в интернете видео- и фотоматериалов сотрудников правоохранительных органов, исполняющим служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности, без их согласия. Кроме того, за нарушение этого порядка планируется ввести ответственность.

МВД в своём обосновании ссылается на некоторые акты законодательства. В частности, на статью 99 Гражданского кодекса, которая гласит: «Жизнь и здоровье, честь и достоинство личности, личная неприкосновенность, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, частная и семейная тайна, право на имя, право на изображение, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемы и не передаваемы иным способом».

В обосновании также приводится статья 28 закона «О персональных данных», где говорится, что конфиденциальностью персональных данных является обязательное для соблюдения собственником и (или) оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование о недопустимости их раскрытия и распространения без согласия субъекта или наличия иного законного основания.

В статье 4 этого же закона отмечается, что персональными данными является зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определённому физическому лицу или дающая возможность его идентификации.

«Шаг назад, к закрытости»

Автор популярного блога Davletovuz назвал предлагаемое изменение «шагом назад», «шагом к закрытости».

«Сотрудник ДПС получает зарплату из бюджета и служит обществу. Незаконным считается фотографировать его дома или в свободное время, но не во время его службы, особенно если он нарушает закон. Это шаг против общественного контроля и прозрачности. Вместо этого ДПС должна пополнять свои ряды профессиональными, честными кадрами, чтобы им не угрожала никакая камера, чтобы они не боялись открытости. Это не более чем попытка укрыться от глаз общественности», — считает он.

Советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова задалась вопросом, могут ли решения президента и правительства иметь приоритет над законом.

Она привела выдержки из Конституции (статьи 4, 5, 8, 9, 29), законов «О принципах и гарантиях свободы информации», «Об органах внутренних дел», «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» и «Об общественном контроле».

«Как оценивать попытку запретить открытость и прозрачность через подзаконные акты, когда многое разрешено и открытость гарантирована многими законами? Конечно, если МВД захочет это сделать, то оно может запретить только через законы, но на практике велика вероятность того, что парламент такую норму не примет», — заявила Шахноза Соатова.

Журналист Никита Макаренко считает предлагаемую норму «категорически неверной и противоречащей политике открытости госорганов, которую сейчас ведёт Узбекистан».

«Извините, но пока вы на службе за общественные деньги (в любой профессии) — вы не занимаетесь личными делами. На государственную и общественную службу не могут распространяться правила, которые действуют для личной жизни. Это нонсенс. Даже в Олий Мажлисе и Сенате сейчас заседания проходят в прямом эфире», — написал он.

Автор отметил, что в «к сожалению, коррупция всё ещё существует». Как и превышения полномочий. «Обнародование видеофактов — это фактически единственный способ для защиты своих прав».

«Давайте поговорим об отмене этой нормы, когда Индекс восприятия коррупции в Узбекистане будет не 168, а 15», — предложил он.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, основатель центра экзаменации водителей Autodriver Study Комил Алламжонов написал, что вынесенный на обсуждение проект постановления «разработан с нарушением статей 5 и 9 закона Республики Узбекистан „О правоохранительных органах“».

«В нём говорится, что главными принципами работы сотрудников министерства являются открытость, прозрачность и взаимодействие с прессой. Если толпа людей на улице смотрит, как работают сотрудники правоохранительных органов, то почему толпа людей не может это же самое посмотреть в интернете? Разницы, где смотреть, нет, поэтому ограничивать незачем», — отметил он.

Депутат Расул Кушербаев заявил, что право на распространение информации гарантировано Конституцией и законами, и ограничить его также могут только законы, а не постановления.

«Как не запрещено производить и распространять съёмку представителей других сфер, получающих зарплату из бюджета и не выполняющих работу, связанную с государственными и другими секретами, так же и не запрещено снимать сотрудников МВД. Понятия чести и неприкосновенности личной жизни — это другой вопрос, не смешивайте их», — отметил он.

«Открытость не есть беззаконие»

После критики общественности пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что действия практически всех «активистов социальных сетей», которые «специализируются» на освещении деятельности сотрудников СБДД, противоречат закону «Об общественном контроле». По его словам, перед распространением любой информации необходимо проверить и удостовериться, что она беспристрастна.

«Соблюдается ли это правило? В большинстве случаев нет. В социальных сетях продолжают распространяться видеоролики о деятельности сотрудников СБДД с противоречивыми, сенсационными или клеветническими комментариями без участия другой стороны», — написал он.

Представитель МВД подчеркнул, что распространение необъективной информации даже без введения новой нормы является незаконным. По его мнению, уточнение информации и её объективное распространение приводит к снижению количества просмотров контента и уменьшению доходов блогеров.

«Но кто сказал, что зарабатывать на дискредитации сотрудника госоргана является открытостью?» — спросил он.

Шохрух Гиясов также отметил, что предлагаемая норма не препятствует осуществлению общественного контроля.

«Фотографируйте, не мешая деятельности сотрудника. Попросите прокомментировать ситуацию, если считаете, что это противоправное действие. Пожалуйтесь и поднимайте вопрос о распространении после получения объективной информации. Кто вам будет мешать? Правда, придётся ещё немного поработать, поискать, навести справки. Но кто сказал, что медийная деятельность — это легкий источник дохода?» — заявил он.

Пресс-секретарь МВД сообщил, что в 2021 году в социальных сетях было опубликовано 707 негативных сведений, связанных с деятельностью правоохранительных органов, и по результатам их расследования только 55 из них подтвердились.

«Вы можете сказать, что это тоже работа, достаточно прокомментировать, если информация не подтверждена. А какими будут последствиями этого беззакония? Ни один гражданин не удалит негативный комментарий, написанный без знания правды, активист социальной сети не удалит контент, дискредитирующий этого сотрудника, не пойдёт к родственникам или детям сотрудника и не извинится за свои действия», — написал он.

Шохрух Гиясов также не считает предлагаемую норму «удушением открытости».

«Новая норма направлена на обеспечение реальной прозрачности за счёт устранения описанной выше незаконной деятельности по распространению информации. Не пытайтесь отрицать это. Открытость не есть беззаконие. Прежде чем требовать законности, надо научиться следовать закону», — отметил пресс-секретарь.

«Нужен работающий механизм защиты»

В ответ на заявление Шохруха Гиясова Никита Макаренко опубликовал ещё один пост.

«Аргумент пресс-службы МВД можно свести к одному тезису — сотрудники правоохранительных органов страдают от травли в соцсетях. Или, более научным языком — кибербуллинга. Да! Совершенно согласен. Так же, как и все остальные граждане нашей страны. Чаще всего — дети. Очень часто кибербуллинг приводит к суицидам среди подростков», — написал он.

«А чья вина в том, что до сих пор не создано абсолютно никаких механизмов для защиты от кибербуллинга в интернете? Этот вопрос поднимается журналистами, международными организациями много-много лет подряд», — отметил журналист.

По его словам, он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы про те или иные комментарии и посты. «Думаете, хоть одному участковому охота с этим возиться? В большинстве случаев он старается побыстрее закрыть дело. У меня только в одном случае дело дошло до суда, и там развалилось. Полно кейсов, когда не реагируют даже на призывы к убийству. Вы сами все эти видео видели», — заявил он.

Никита Макаренко призвал создать работающий механизм, который защитит и сотрудников МВД, и всех остальных узбекистанцев.

24 марта, в день, когда СМИ и блогеры обратили внимание на проект, подготовленный МВД, распространилось видео, на котором видно, как сотрудник ДПС в Намангане применяет электрошокер к водителю, который отказывается выйти из машины. Сотрудник требовал уступить место, чтобы довезти автомобиль до штрафстоянки, однако водитель просил его сесть рядом, чтобы он сам вёл машину.