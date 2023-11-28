В феврале 2021 года заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов предложил несколько проектов по благоустройству общественных пространств столицы. Принятые проекты планировалось реализовать в 2021—2022 годах. Среди предложений были и планы по благоустройству аллеи на улице Истирохат в Учтепинском районе города. Широкая зелёная полоса разделяет стороны движения автотранспорта на этой улице.





Власти города были намерены ещё больше озеленить территорию, возвести фонтаны, библиотеку, пункты общепита, проложить прогулочные дорожки для пешеходов и велосипедов, а также установить освещение, скамейки и урны.

На некоторых участках аллеи располагались временные постройки местных жителей, рассказала одна из них, Махбуба Бегматова. По её словам, напротив своих домов люди разбивали огороды, во времянках держали кур, ухаживали за деревьями и цветниками аллеи.

«Когда стало известно, что эту территорию благоустроят и построят аллею, мы обрадовались, — вспоминает Махбуба Бегматова. — Работы начались в феврале 2022 года со стороны Малой кольцевой. Сначала стали ломать постройки, сделанные жителями, убирали кусты и цветы. Оставляли только деревья».





К августу на меньшей половине улицы работы завершили. Из предложенного на пресс-конференции проекта появились велосипедные и пешеходные дорожки, скамейки, урны, детские и спортивные площадки, фонари. На пустырях высадили деревья. На этом работы приостановились.





Махбуба Бегматова обращалась в приёмную президента, чтобы узнать, когда завершится благоустройство всей улицы. В мае 2023 года ей ответили, что работы планируется возобновить в третьем квартале текущего года.





Однако сегодня вторая половина улицы остаётся заброшенной. Оставленный строительный материал ждёт возвращения рабочих. По словам пресс-секретаря Учтепинского хокимията Туры Тураева, по началу для охраны брусчатки, мешков с гравием, бетонных лотков, бордюров и других материалов администрация наняла сторожа.





«Но он уже не работает там. Поэтому в течение двух недель все стройматериалы с улицы вывезут», — сказал Тура Тураев.

Весной и летом 2023 года с окрестностей на неблагоустроенную часть аллеи стали свозить строительный мусор и земли. Несмотря на то, что компания, вывозящая с этой улицы бытовой мусор, установила для домов местных жителей контейнеры, часть населения выбрасывает свой мусор на аллею. Всё это лишний раз подтверждает, что в заброшенных территориях и разрухе люди не видят ценности и соответственно относятся к таким объектам.





Заместитель хокима Учтепинского района по вопросам строительства Абдулла Арзиев сообщил «Газете.uz», что мусор вывезет районное управление благоустройства. Однако мотивирует ли это людей относиться к аллее бережно, если она останется неблагоустроенной — вопрос открытый.

Сегодня жители домов вдоль неблагоустроенной части аллеи вынуждены любоваться этой разрухой. При этом пользоваться благоустроенной частью улицы проблематично: от жилой зоны к аллее почти нет пешеходных переходов. Там, где знаки установлены, нет разметки. Ширина проезжей части — две-три полосы в одну сторону. Водители остаются в приоритете. Люди, в том числе с маленькими детьми, не чувствуют себя в безопасности, переходя улицу.





Заместитель хокима Абдулла Арзиев отметил, что работы по благоустройству приостановили в связи с отсутствием денег. В 2022 году благоустроили 1,6 км аллеи из 3 км.

«На оставшихся 1,4 км также запланированы работы по благоустройству и озеленению, однако в связи с тем, что источник финансирования этого процесса неясен, работы на данный момент приостановлены. Хокимият Учтепинского района отправил в хокимият столицы предложение о необходимости завершения этого проекта», — сказал Абдулла Арзиев.





Пресс-секретарь районного хокимията Тура Тураев пояснил, что половина улицы была благоустроена за счёт спонсора.

«Со спонсором разговаривал тогдашний хоким города Джахонгир Артикходжаев, — заявил Тура Тураев. — [Хоким] сказал: „Вот тебе земля, будешь спонсором, сделаешь нам эту аллею“. На благоустройство этой половины дороги ушло 25 млрд сумов — эту сумму мы знаем только со слов спонсора, у нас нет ни сметы, ни плана реконструкции. По нашим оценкам, стоимость оставшихся работ составляет 12 млрд сумов. Таких средств в хокимияте Учтепинского района сейчас нет. Мы направили своё предложение в хокимият города, но так как уже конец года, нам вряд ли выделят средства. Мы надеемся, что в 2024 году удастся получить деньги и закончить работы».





Напомним, в первой половине этого года хокимият Ташкента сократил расходы на благоустройство на 160,7 млрд сумов.